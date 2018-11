15 dicas para aproveitar o fim de semana com as crianças em São Paulo

+ Com cenários fantásticos, luzes e espetáculos artísticos, a 2ª edição da Noeland, em Holambra, a 130 km da capital, promete encantar toda a família. Instalado no Parque da Expoflora, o local conta com 30 mil m2 de decoração natalina em cinco espaços temáticos: Noel Zoo, Play Noelito, Parque dos Dudu’s, Alpes de Noeland e Vilarejo do Noel. Patinação no gelo, passeio de trenó, trenzinhos, contação de histórias e as Paradas de Natal (sempre às 16h e às 21h) são algumas das atrações imperdíveis. Há ainda espetáculos musicais – entre eles, ‘Noeland: O Musical’ (15h e 20h) e ‘Illumination’, com acendimento cadenciado das luzes (19h45 e 22h45). Livre. Parque da Expoflora. Al. Maurício de Nassau, 249 (entrada ao lado do portal do Moinho), Holambra, (19) 3859-9470. 6ª a dom., 13h/23h. R$ 60. Até 23/12. Inf.: noeland.com.br

+ O show Estralando o Roque! propõe uma viagem musical pela história do rock brasileiro, incluindo dança e intervenções cênicas. No repertório, comandado pela Banda Estralo, clássicos como ‘Mosca na Sopa’, ‘Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás’ e ‘Metamorfose Ambulante’, de Raul Seixas, além de sucessos de nomes como Celly Campelo, Cauby Peixoto e Legião Urbana. Livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. Grátis.

+Na atração Alaska Neve, instalada em um espaço temático com cerca de 100 m² e temperatura de 15° negativos, a criançada vai ver neve de verdade – além de brincar nela, claro. O ingresso inclui empréstimo de casaco e luvas térmicas. Crianças com menos de 1,30 m ou abaixo de 10 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Livre. Shopping Metrô Tatuapé. R. Melo Freire, s/nº, 95802-9865. A partir de hoje (23). 13h/21h (sáb. e dom., 10h/21h). R$ 70. Até 3/2/2019.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



AÇÃO

Escape Time

O espaço de jogos de fuga, no qual um grupo precisa solucionar enigmas em uma hora para sair de uma sala, tem foco no público geek. As salas são de temática pop, com desafios como encontrar a cura para uma epidemia zumbi ou fugir de Alcatraz. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 13h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Pixel Realidade Virtual

A casa de jogos é especializada em realidade virtual. Em salas especiais, o público pode vivenciar diferentes aventuras virtuais, como escalar uma montanha ou fugir de zumbis. Rec. da produção: 9 anos. R. Apucarana, 739, Tatuapé, 3854-0044. 14h/22h (fecha 2ª). R$ 55 (1h). Inf.: www.pixelvr.com.br

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do Sítio do Picapau Amarelo, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/ 17h; dom., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/12.

MÚSICA

Canta Girasonhos

O musical traz um apanhado do repertório do grupo Girasonhos, com ritmos como ciranda, baião e reggae. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Área de convivência (250 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. Grátis.

PARQUE DE DIVERSÕES

SP Diversões

O lugar tem mais de cem tipos de jogos eletrônicos, além de boliche e kart. Entre hoje (23) e domingo (25), ao comprar qualquer combo FunCard – cartão pré-pago para ser utilizado nas máquinas de jogos -, o bônus será em dobro. 3 anos. R. Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3723-7070. 12h/23h59 (6ª e sáb., 12h/4h). Entrada: R$ 6,50 (após 18h). Os preços variam por brinquedo. Kart: R$ 95/R$ 110. Boliche: R$ 84,90/R$ 129,90.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

A produção da Oficina de Atores de São Paulo e do grupo TECE se inspira livremente na obra homônima de Lewis Carroll, que conta a história de Alice, menina que cai em um túnel misterioso. Dir. Niveo Diegues. 70 min. Livre. Teatro Maria Della Costa. R. Paim, 72, Bela Vista, 3256-9115. Sáb. (24) e dom. (25), 15h30. R$ 20.

Braguinha – Sons, Canções e Histórias

Baseado nas historinhas da Coleção Disquinho, sucesso entre as décadas de 1960 e 1980, com músicas compostas ou adaptadas por João de Barro, o espetáculo narra as aventuras de duas crianças que se perdem na floresta e acabam pedindo abrigo numa casa de barro. Com Cia. Coisas Nossas de Teatro. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis, com retirada de ingresso). Até 16/12.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

O Mundo de Hundertwasser

Inspirada nas obras de Friedensreich Hundertwasser, a peça traz a relação entre uma menina ligada em tecnologia e um artista. Dir. Alvaro Assad. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 15/12.

Pedro e Quim

O espetáculo narra a história de amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. Dir. Amauri Falseti. 60 min. 6 anos. Cia. Paideia de Teatro. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Estreia hoje (23), 20h. Sáb. e dom., 17h. R$ 20/R$ 30. Até 16/12.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313,metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.