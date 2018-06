15 dicas de atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ O Espaço de Leitura, dentro do Parque da Água Branca, promove, neste domingo (24), um grande arraial para toda a família. A partir das 14h, haverá brincadeiras tradicionais e juninas – como pescaria, cadeia, argolas, dança da laranja e corrida do ovo. Às 15h, tem início um sarau com o palhaço Adão e com Tati Fraga, que convocam a plateia para subir no palco e apresentar poemas, histórias, músicas, danças, performances ou qualquer outra manifestação artística.

A partir das 16h30, ocorre uma quadrilha aberta ao público com música ao vivo e, às 17h30, uma apresentação do espetáculo interativo ‘São João do Carneirinho’, com a Cia. Cabelo de Maria. Também serão distribuídos livros infantojuvenis como prenda aos participantes. Livre. R. Ministro de Godói, 180, Perdizes. Dom. (24), 14h/19h. Grátis.

+ No sábado (23), tem almoço especial no JazzB com o grupo Histórias de Brincar, que vai fazer uma verdadeira festa na roça mostrando alguns dos elementos da simbologia da festa junina. Com Flora Barcellos (voz e percussão), Flora Poppovic (voz e pandeiro), Marina Siqueira (voz e cavaco) e Luis Zanetti (percuteria). Livre. R. General Jardim, 43, metrô República, 3088-0645. Sáb. (23), 13h (abertura da casa, 10h). Entrada, R$ 25; bufê, R$ 39,90 (até 10 anos, grátis).

+ A famosa história de Branca de Neve ganha um tom contemporâneo e divertido sob o olhar do jovem diretor Leandro Mariz. Em uma versão inédita, que traz trilha sonora dos Beatles como pano de fundo, uma linda princesinha também é enganada por sua malvada madrasta – no caso, uma criatura atrapalhada e muito engraçada. Livre. Teatro Dr. Botica. Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Sáb. e dom., 17h. R$ 50. Até 27/7.

+ Conduzido pela banda Kiss Cover Brazil, o espetáculo musical Kiss for Kids apresenta às crianças clássicos da banda de rock, como ‘Rock and Roll All Nite’, ‘Heaven’s on Fire’ e ‘I Was Made for Lovin’ You’. 90 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. Dom. (24), 11h. R$ 80/R$ 100.

MÚSICA

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire e do ator Gabriel Manetti, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Nesta edição, o show comemora quatro anos da banda com repertório de seu primeiro show, ‘Meu Primeiro Show de Rock’, e o segundo espetáculo, ‘A Bagunça Continua’. 85 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (24), 16h30 (abertura, 15h). R$ 60/R$ 120.

Ludophonia

Mesclando poesia brasileira, clássicos de grupos como Beatles e Secos & Molhados, canções populares e composições de espetáculos do Grupo Furunfunfum, a montagem apresenta um formato musical, propondo uma atividade lúdica para ser vivida também pelos adultos. Formada por João Guilherme Figueiredo, Fábio Bergamini e por Paula, Marcelo e Sérgio Zurawski, a banda mistura instrumentos acústicos e elétricos, explorando timbres e sonoridades, e mudando suas funções. Isso gera combinações criativas como ‘cello-percussão’, ‘bateria-vozes’ e ‘guitarra-violoncelo’. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 1º/7.

MC Soffia

Criada em uma família de ativistas, a cantora mirim tem conquistado a cena musical paulistana com hip-hop, poesia e músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. No repertório, canções como ‘Menina Pretinha’, ‘Barbie Black’ e ‘Minha Rapunzel Tem Dread’. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (22), 16h. Grátis.

SHOPPING

Dinos Experience

Mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real compõem o espaço, que inclui uma exposição interativa com área de escavação, apresentando o trabalho dos paleontólogos, e espetáculo (70 min.) com ‘dinossauros’ em movimento, como um filhote de Triceratops e sua mãe. Recomenda-se chegar meia hora antes da apresentação para aproveitar as instalações. Livre. Shopping Eldorado. Estacionamento. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3900-3288. A partir de 5ª (28). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h e 20h; dom., 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 29/7. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

TEATRO

A Bruxa Morgana Contra o Infalível Senhor do Tempo

Personagem vivida por Rosi Campos no programa televisivo ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, a bruxa Morgana conquista os corações de crianças e adultos há anos. Agora, a atriz está à frente do espetáculo em que a feiticeira celebra seu aniversário com grande festa. A direção é de Suzan Damasceno. 75 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 50. Até 29/7.

Ciranda das Flores

Da Cia. Prosa dos Ventos, a história acompanha Dona Jardineira, que não tem coragem de se declarar ao Sr. Semeador, até que uma planta do jardim faz com que o casal de amigos brigue pela primeira vez. Com o conflito, eles descobrem a importância de aceitar suas diferenças. 45 min. 3 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. Dom. (24), não haverá sessão. R$ 20/R$ 40. Até 15/7.

Fábulas de um Sótão

O espetáculo dirigido por César Baptista conta a história de Arthurzinho, garoto que muda de casa por decisão dos pais. Para tentar impedi-los, ele se esconde no sótão com o amigo Lotti e os dois acabam trancados no local. Ao descobrir objetos antigos, eles fazem uma viagem no tempo e conhecem a versão adulta de Arthur. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 1º/7.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado no romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o espetáculo do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vivem animais – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 50 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (23), 11h. R$ 20.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, a peça aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. R$ 50.

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Carol Badra e Kátia Daher, que se revezam em sete personagens para defender a mãe que esqueceu de alimentar os peixes de seus filhos. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (3º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (24), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Maratona Copa Junina

A edição especial da Maratona Infantil MIS inclui a ‘Intervenção Futebolando’, da Cia. do Núcleo, em que dois palhaços interagem utilizando jargões típicos do esporte (10h30, 12h30, 14h e 15h30). Entre as oficinas, a ‘Compactor de Pintura’ (10h/16h) ensina os pequenos a criar pinturas temáticas sobre o mundial de futebol. MIS. Área Externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (24), 10h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/CopaMIS