15 atrações infantis para o fim de semana em SP

A Vida dos Salmões

Da Cia. La Gestual, o espetáculo (foto) com texto da espanhola Itziar Pascual é ambientado no mundo dos sonhos e acompanha Adrienne, adulta que conta histórias e canta canções de ninar para fazer com que a menina Aura consiga dormir. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia dom. (1º). Dom., 14h. 15/7, não haverá sessão. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 29/7.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de dança, música, circo e teatro, com os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly – uma menina curiosa que fotografa tudo ao seu redor. 90 min. Livre. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, 2076-0087. A partir desta 6ª (29). 3ª a 6ª, 20h; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 40. Até 29/7.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

O Valente Meio Frango e Outros Contos Birutas

A Cia. Prana Teatro apresenta um conjunto de histórias sobre personagens ‘birutas’ por meio de bonecos. São quatro contos populares de origem europeia – como ‘O Valente Meio Frango’, que retrata um frango cortado ao meio, em aventuras ao lado de uma raposa, um enxame de abelhas e um rio comprido; e ‘A Rainha Adelaide’, história sobre uma rainha que precisava deixar seu reino levando a coisa que mais amava no mundo. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. e dom., 11h. Grátis. Até 8/7.

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do Sítio do Picapau Amarelo, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista, cuja morte completa 70 anos nesta 4ª (4). Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. Inauguração: dom. (1º), 10h/19h. 8h/18h (sáb., 10h/17h; dom., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/12.

MÚSICA

Bichos de Cá

No show, o Grupo Nhambuzim apresenta animais da fauna brasileira e aborda questões ligadas ao meio ambiente. Para cada bicho, um ritmo da região onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó; e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª (5) a 9/7, 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, cinco palhaços contam diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (1º), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Grupo Triii e Pim Pau

Os dois grupos se reúnem para apresentar um show repleto de músicas e brincadeiras. Do Triii, o repertório inclui canções como ‘O Tomate e o Caqui’ e ‘AEIOU’. As composições argentinas de Pim Pau, como ‘Tucumpá’ e ‘La Mascota’, completam a mistura. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. R$ 60.

Ludophonia

Mesclando poesia brasileira, clássicos de grupos como Beatles e Secos & Molhados, canções populares e composições de espetáculos do Grupo Furunfunfum, a montagem apresenta um formato musical, propondo uma atividade lúdica para ser vivida também pelos adultos. Formada por João Guilherme Figueiredo, Fábio Bergamini e por Paula, Marcelo e Sérgio Zurawski, a banda mistura instrumentos acústicos e elétricos, explorando timbres e sonoridades, e mudando suas funções. Isso gera combinações criativas como ‘cello-percussão’, ‘bateria-vozes’ e ‘guitarra-violoncelo’. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. R$ 40.

TEATRO

Catopleia – Alegorias Musicais

Dirigida por Luz Marina e Edith Derdyk, a apresentação cênica é conduzida por uma série de canções baseadas em escritos de Leonardo da Vinci sobre o comportamento dos elementos da natureza, como o fogo ou a ‘conversa’ entre uma folha de papel e a tinta, de onde nascerá um desenho. 60 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Arte II (13º andar). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (30) e dom. (1º), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

O Cravo e a Rosa em: Confusão no Jardim

O espetáculo aborda o romance inocente entre o Cravo e a Rosa, personagens de um jardim fantástico. Na história dirigida por Alexandre Battel, o público aprende valores como amizade, companheirismo e afeto. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. A partir de dom. (1º). Dom., 15h. R$ 40. Até 26/8.

Fábulas de um Sótão

O espetáculo dirigido por César Baptista conta a história de Arthurzinho, garoto que muda de casa por decisão dos pais. Para tentar impedi-los, ele se esconde no sótão com o amigo Lotti e os dois acabam trancados no local. Ao descobrir objetos antigos, eles fazem uma viagem no tempo e conhecem a versão adulta de Arthur. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (30) e dom. (1º), 17h30. R$ 40.

Mamulengo

Da companhia de teatro BuZum!, o espetáculo é apresentado dentro de um ônibus com mais de 40 bonecos mamulengos e celebra a cultura popular nordestina a partir da história de uma criança que, em pleno carnaval, cai em um poço e precisa da ajuda de sua amiga. 20 min. Livre. Instituto Butantan (45 lug.). Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. Dom., 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes). Até 8/7.

A Princesa e a Costureira

O espetáculo dirigido por Antônio Correa Neto é uma adaptação do livro de Janaína Leslão, que aborda a diversidade sexual. Na história, uma jovem princesa, prometida em casamento para um príncipe, apaixona-se pela costureira que confecciona seu vestido de noiva. 60 min. 5 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (1º), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Tardes no Terraço – Festa Junina

A 2ª edição do evento vende comidas típicas, como paçoca, bolos e pipoca, e reúne brincadeiras tradicionais como pescaria e a ‘Boca do Caipira’, adaptação do jogo da boca do palhaço. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3º piso, 4003-4173. Sáb. (30) e dom. (1º), 12h/18h. Grátis.

Festa Junina no CCBB

O Programa CCBB Educativo promove uma tarde de atrações para comemorar a época, com barracas temáticas como a ‘Troca de Livros’, para os visitantes trocarem publicações; a tradicional ‘Pesca’; e a ‘Oficina e Cortejo’, uma oficina de instrumentos musicais reciclados, com cortejo organizado após a atividade usando o material produzido. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª (29), 16h/19h. Grátis.