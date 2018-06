15 atrações infantis para o fim de semana em SP

+ Concebido por Angelo Mundy e Flora Poppovic, da Mundo Aflora, Meia Volta e Meia apresenta repertório musical inspirado nas tradições populares, com coreografias e arranjos feitos com a ajuda da plateia. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia dom. (6). Dom., 12h. R$ 40. Até 27/5.

+ O Sesc Belenzinho inaugura, neste sábado (5), a exposição de arte contemporânea YOYO – Tudo que Vai, Volta, direcionada ao público infantil. É uma coletiva de nove artistas – Dudi Maia Rosa, Franklin Cassaro, Gisela Motta, Guto Lacaz, Leandro Lima, Lia Chaia, Raul Mourão, Regina Silveira e Sandra Cinto – que criaram ou identificaram em sua produção obras que valorizam o diálogo amplo e direto com as crianças. As oficinas propostas pelo núcleo socioeducativo da unidade e a interatividade das obras buscam aproximar os pequenos da produção artística. A mostra tem curadoria de Ricardo Ribenboim e idealização de Liana Mazer e Renata Rödel. Livre. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/ 19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 22/7.

+ A Banda Glória faz um apanhado de clássicos retirados de projetos infantis – como ‘Os Saltimbancos’, ‘O Grande Circo Místico’ e ‘A Arca de Noé’ – e de composições brasileiras de várias épocas. A ideia surgiu durante a temporada do show ‘Chico Paratodos’, em que o repertório era totalmente dedicado ao cantor e compositor Chico Buarque. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (5), 12/5, 26/5 e 2/6, 12h. R$ 5/R$ 17.

CIRCO

Em Busca do Ingrediente Secreto

Chica e Olga são duas palhaças cozinheiras que vivem em busca de um ingrediente secreto para preparar uma receita vencedora no Festival Gastronômico da Tia Gertrudes. Com a ajuda do Fogão Maravilhoso, elas viajam por lugares mágicos junto com o público. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (6), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Pelo Cano

Com as atrizes Paola Musatti e Vera Abbud, o espetáculo de palhaçaria acompanha Emily e Manela, que tocam instrumentos musicais em troca de moedas e passam por uma série de situações inusitadas. 60 min. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis. Até 27/5.

DANÇA

Presente! Feito da Gente

O grupo de dança contemporânea Balangandança Cia. comemora 20 anos com o espetáculo dirigido por Georgia Lengos. A apresentação é uma aventura baseada em movimentos criados a partir da relação entre natureza, corpo e imaginação infantil, encenado com materiais naturais – como areia, folhas secas e galhos de árvores. 50 min. 3 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (5), dom. (6), 5ª (10), 12 e 13/5, 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Barbatuques, Especial 20 anos

Conhecido pela linguagem de percussão e música corporal, o grupo comemora 20 anos em apresentação especial. O show reúne sucessos como ‘Baianá’, ‘Barbapapa’s Groove’ e ‘Você Chegou’. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (6), 19h30 (abertura, 18h). R$ 50/R$ 90.

Estação Villa-Lobos

Do projeto Meu Primeiro Municipal, a apresentação é uma viagem pela vida de Villa-Lobos desde o momento em que o compositor ganhou o primeiro violoncelo, aos 6 anos, até seu reconhecimento internacional e sua contribuição para a Semana de Arte Moderna. 60 min. Livre. Theatro Municipal (1.500 lug). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (5), 12h. R$ 10/R$ 20. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Na Trilha do Cinema

O concerto infantil da série Aprendiz de Maestro explora músicas e trilhas sonoras que fizeram história no universo do cinema, com trechos das obras de compositores como Henry Mancini, Charles Chaplin, Lalo Schifrin, Ennio Morricone, John Williams e Richard Rodgers. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (5), 11h. R$ 80/R$ 90.

TEATRO

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem imaginária até uma ilha onde adultos e crianças brincam juntos e vivem lindas histórias, passando por um animado repertório musical. Cada atividade contempla 20 crianças, com seus pais, divididas por faixa etária: de 0 a 18 meses e maiores de 18 meses. 0 a 5 anos. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom. (6), 13/5, 27/5 e 3/6, 11h. R$ 50 (até 2 anos, grátis).

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/6.

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços ‘besteirologistas’, que exploram com humor e poesia seus sonhos e fantasias em um hospital abandonado. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 8/7.

Oliver Twist

Inspirada na obra homônima de Charles Dickens, a montagem da Cia. Um tem direção de Rodrigo Audi e narra as aventuras de um garoto órfão durante a recessão inglesa no século 19. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (5). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 10/6.

Scaratuja

Para bebês de até 3 anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 100/R$ 120. Até 20/5.

Wendy e Peter

Com direção de Bruno Rudolf, o espetáculo da Cia. Linhas Aéreas acompanha a personagem Wendy. Já adulta, ela recebe em seu quarto a visita de Peter Pan, que já não se lembra dos momentos que viveram juntos. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (372 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 13/5.