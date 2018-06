15 atrações infantis para o fim de semana em SP

+ Do diretor italiano Billy Bond, O Mágico de Oz – O Musical conta com elenco de 32 atores, 80 figurinos e muitos efeitos especiais. Na história, Dorothy é levada por um tornado até uma terra mágica e distante, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Juntos, eles buscam o mágico de Oz para realizar seus desejos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. Sáb. (14), 15h30; dom. (15), 15h. R$ 50/R$ 150.

+ Com direção de Bruno Rudolf, o espetáculo Wendy e Peter, da Cia. Linhas Aéreas, é uma adaptação da obra de J. M. Barrie e acompanha a personagem Wendy. Já adulta, ela recebe em seu quarto uma visita de Peter Pan, companheiro de aventuras que não consegue mais se lembrar dos momentos que viveram juntos anos antes. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (372 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (14). Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 13/5.

CINEMA

Cine Meninada

A série apresenta filmes infantis fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (14), será exibido ‘Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca’, animação de Steve Loter. 76 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (14), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Circo do Só Eu

Do grupo Barracão Teatro, o espetáculo conta a saga de um palhaço que tenta comandar sozinho números de equilíbrio, hipnose, mágica e acrobacias após o Majestoso Circo do Sol ter cancelado a apresentação. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Dom. (15), 16h. Grátis.

O Livro do Mundo Inteiro

O espetáculo da Trupe Dunavô acompanha um grupo de palhaços que contam com a ajuda do público para formar histórias e aventuras em um grande livro. 55 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (15), 15h. Grátis.

The Ratos – Ou: O Camarim Da Fama Encardida

A Cia. Variante apresenta um espetáculo repleto de jogos e técnicas circenses a partir dos personagens Bruck e Burger, dois ratinhos corajosos e sonhadores. 60 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Teatro (99 lug.). R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

LIVROS

Book Fair Kids

O evento reúne contação de histórias, teatro e oficinas, além de exposição de obras do artista plástico Felipe Morozini, com livros retratados em formato de estante, cercado e paredes. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubistcheck, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Sáb. (14), 11h/17h; dom. (15), 11h/18h. Entrada: doação de um livro.

MÚSICA

Meu Primeiro Municipal

A série infantojuvenil, programa do Teatro Municipal voltado a crianças e interessados em conhecer música erudita, apresenta o espetáculo inédito ‘Estação Villa-Lobos’, uma viagem guiada por música, poesia e descobertas sobre o mestre Heitor Villa-Lobos – desde sua infância, quando ganhou o primeiro violoncelo, aos 6 anos, até o reconhecimento internacional e sua contribuição para a Semana de Arte Moderna de 1922. As apresentações têm duração de 60 minutos e começam já no saguão do teatro. Com texto de Jorge Emil, a direção cênica é de Cássio Scapin e a direção musical, de Gabriel Rhein-Schirato. Livre. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2091. Sáb. (14), 12h. R$ 30. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Orquestra Sinfônica Estatal Russa Evgeny Svetlanov

Com uma abordagem didática e lúdica, o grupo se apresenta gratuitamente, neste sábado (14), no Auditório Ibirapuera. O repertório foi especialmente escolhido para atrair a atenção dos pequenos – com peças conhecidas, como ‘Pedro e o Lobo’, e algumas presentes em filmes de animação. Livre. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, Ibirapuera, 3629-1075. Sáb. (14), 16h. Grátis.

TEATRO

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (15), 11h. R$ 80.

Ciranda dos Orixás

Da Cia. Tempo de Brincar, o espetáculo musical inspirado na mitologia afro-brasileira apresenta, com bonecos que representam orixás, canções em ritmos como afoxé, ciranda, maxixe e arranjos musicais para violão, flauta e percussão. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (15), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis.

Gagá

O espetáculo Gagá pretende aproximar dois universos a princípio distintos – a velhice e a infância. Com forte inspiração no teatro do absurdo, a montagem trata de temas pouco usuais em espetáculos infantis, questionando o mundo contemporâneo, mas sem perder o caráter lúdico. O texto é de Marcelo Romagnoli. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (14). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Juvenal, Pita e o Velocípede

Com texto de Cleiton Echeveste e direção de Cadu Cinelli, o monólogo infantojuvenil da Pandorga Companhia de Teatro acompanha as histórias do menino Juvenal, interpretado por Eduardo Almeida. Aos cinco anos, o personagem conhece uma menina chamada Pita, com quem vive aventuras a bordo de um velocípede. 55 min. 6 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (14). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 12/5.

Watchatcha

O espetáculo do grupo Mad Science é conduzido por dois cientistas malucos, que desvendam efeitos como fazer uma bola sobrevoar a plateia e criar bolhas de sabão cheias de fumaça. 60 min. Livre. Biblioteca Hans Christian Andersen. Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé, 2295-3447. Dom. (15), 11h. Grátis.

