15 atrações infantis para curtir o fim de semana em São Paulo

+ A Casa Natura Musical, em Pinheiros, recebe o show ‘Vida de Criança’, de Isadora Canto (foto acima), que dá continuidade ao projeto ‘Vida de Bebê’, indicado ao Grammy Latino, em 2007, na categoria Melhor CD de Música Infantil. No projeto atual, a cantora faz uma homenagem aos pequeninos que saíram das barrigas de suas mamães e tomaram conta do mundo por meio de suas descobertas e seus deslumbramentos. As músicas tratam de temas que geram identificação com o público infantil, relatando experiências como o medo do escuro, a dificuldade de transitar da fralda para o penico, e tantos outros momentos da infância. Livre. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (22), 16h30. R$ 40/R$ 100.

+ Com números de circo, muita magia e imaginação, Tania Khalill e Jair Oliveira (foto acima) apresentam o projeto Grandes Pequeninos em ‘O Mundo É Grande e Pequenino’. No palco, eles abordam desde o universo incrível dos primeiros momentos do bebê até temas variados, como a diversidade, a importância dos livros e da natureza, e o aprendizado. Livre. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (21) e dom. (22), 12h. R$ 60.

+ Os queridos personagens do desenho animado Mundo Bita apresentam o show ‘Nosso Mundo da Imaginação’, no palco externo montado na calçada do Centro Cultural Fiesp. Com canções dos cinco álbuns de sua trajetória, a apresentação faz parte do projeto Domingo na Paulista, com atrações culturais na avenida – que, todo domingo, se transforma num espaço de lazer a céu aberto. Livre. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7951. Dom. (22), 16h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



MOSTRA

YOYO – Tudo que Vai, Volta

Direcionada ao público infantil, a exposição coletiva reúne nove artistas, que criaram ou identificaram em sua produção obras que valorizam o diálogo amplo e direto com as crianças. As oficinas propostas pelo núcleo socioeducativo da unidade e a interatividade das obras buscam aproximar os pequenos da produção artística. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (20) e sáb. (21), 10h/21h; dom. (22), 10h/19h30. Grátis.

MÚSICA

Barbatuques

O grupo apresenta o espetáculo musical do disco ‘Tum Pá’, com repertório de canções autorais executadas com percussão corporal e a ajuda do público. 50 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Palco. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (22), 15h. Grátis.

Iara Rennó

A artista apresenta seu primeiro disco infantil, ‘Iaiá e os Erês’. No palco, ela é um pássaro-feiticeiro chamado Iaiá, que se transforma em seres da imaginação infantil e embarca em aventuras sem uma ordem cronológica definida pelo ‘mundo real’. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (21) e 28/7, 12h. R$ 5/R$ 17.

MC Soffia

Criada em uma família de ativistas, a cantora mirim tem conquistado a cena musical paulistana com hip-hop, poesia e músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. No repertório, canções como ‘Menina Pretinha’, ‘Barbie Black’ e ‘Minha Rapunzel Tem Dread’. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (22), 16h. Grátis.

Peppa Pig Live Tour 2

Inspirado no desenho animado, o show musical ‘Brincando de Ser Grande’ conta com canções, cenários e outros elementos da série. O velho oeste, o espaço intergaláctico, uma ilha de piratas e até uma viagem à Lua farão parte das aventuras de personagens queridos entre as crianças, como Peppa, George, Zoe Zebra e Danny Dog. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. A partir de sáb. (21). Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 30/R$ 80. Até 12/8.

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

Um circuito de jogos em homenagem ao Dia do Bombeiro Brasileiro, comemorado em 2/7, faz parte da programação especial, com atividades como ‘Quente e Frio’, espaço que revela objetos dentro de casa que podem provocar acidentes. O local também recebe uma mostra de veículos e roupas especiais usados pelo Corpo de Bombeiros, como uma viatura de resgate. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 11h/18h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 77/R$ 154. Até 27/7. Inf.: www.parquedamonica.com.br

TEATRO

Fadas!!!

Com direção de Andrea Prior, o espetáculo da Cia. TuriKritPrá acompanha três fadas dançarinas, que caem em um mundo estranho e precisam encontrar uma árvore sagrada para recuperar as asas e retornar ao bosque encantado. Com suspense e humor, a montagem aborda temas como solidariedade e o poder da transformação. 45 min. Livre. Viga Espaço Cênico (84 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Estreia sáb. (21). Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 26/8.

Fazendo Cena – Invadindo os Bastidores

Após assistir à peça ‘Caixa Mágica’, que aborda a história do teatro e tem direção de Cris Lozano, é possível conhecer os bastidores do espetáculo, em passeio feito por técnicos. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (22), 11h. R$ 80.

O Gigante

Do grupo Tiquequê, a apresentação reúne coreografias inspiradas em danças populares

e canções como ‘Trava-língua’, ‘Quero Começar’ e ‘Dente Mole’, além de releituras de clássicos infantis. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª (20), sáb. (21) e dom. (22), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

Mamulengo

Da companhia de teatro BuZum!, o espetáculo é apresentado dentro de um ônibus com mais de 40 bonecos mamulengos e celebra a cultura popular nordestina a partir da história de uma criança que, em pleno carnaval, cai em um poço e precisa da ajuda de sua amiga. 20 min. Livre. Pq. da Água Branca. Espaço de Leitura. Av. Francisco Matarazzo, 455, Perdizes, 3803-4200. Sáb. (21) e dom. (22), 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Grátis.

Sonho de uma Noite de Verão e Magias

Do Grupo Trapiche, o espetáculo inspirado na obra de Shakespeare tem como cenário uma floresta encantada, com o duende Puck narrando a história de quatro jovens que decidem fugir em busca do amor em meio à natureza. 60 min. Livre. Teatro Shopping Raposo (252 lug.). Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista, 3732-9006. Sáb. (21), 16h. R$ 40.

ESPECIAL

Férias no MAM

O projeto promove atrações infantis até 28/7. Neste sábado (21), às 15h, a oficina de música e movimento ajuda a estimular a interação de bebês (de 6 a 24 meses) com o mundo, a partir dos sons. Na 5ª (26), às 14h30, o museu organiza brincadeiras e experimentações com tintas naturais, uma atividade voltada para bebês de 6 a 18 meses. MAM. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, Ibirapuera, 5085-1300. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

