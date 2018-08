15 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ O Wind up, túnel de vento que é um simulador de paraquedismo indoor, está em novo endereço, na Vila Mariana. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, que está disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com as dicas necessárias para um voo seguro e divertido. E o ‘salto’ é acompanhado, em tempo integral, por instrutores. Av. Ricardo Jafet, 1730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.

+ Cassio Scapin comemora seus 36 anos de carreira com nova temporada do espetáculo Admirável Nino Novo. Nesta produção, o ator interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de sáb. (18). Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 14/10.

+ Ilha da Música é um espetáculo para pais e bebês que propõe uma viagem imaginária até uma ilha. Ali, adultos e crianças brincam juntos e vivem lindas histórias, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas, linguísticas e motoras nos pequeninos. 0 a 5 anos. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 50. Até 30/9.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de dança, música, circo e teatro, com os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly – uma menina curiosa que fotografa tudo ao seu redor. 90 min. Livre. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, 2076-0087. 3ª a 6ª, 20h; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 40. Até 26/8.

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo

O espetáculo recebe Dedé Santana como mestre de cerimônias e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. No espetáculo, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas. E, para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar os artistas mais talentosos das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 11h e 16h. R$ 75/R$ 150. Até 26/8.

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do Sítio do Picapau Amarelo, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/ 17h; dom., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/12.

MÚSICA

Brasileirinhos – Música para os Bichos do Brasil

O show é comandado pelo músico Paulo Bira, que apresenta seu disco homônimo ensinando às crianças curiosidades sobre a fauna brasileira. 60 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (19), 16h30. R$ 40/R$ 100.

TEATRO

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 16h; dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

Contos Partidos de Amor

O musical infantojuvenil retoma histórias de amor e ciúme presentes na obra de Machado de Assis. Com direção de Duda Maia, a montagem foi inspirada no poema ‘Círculo Vicioso’ e nos contos ‘A História de uma Fita Azul’ e ‘To Be or Not To Be’. 50 min. 6 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Hoje (17), 11h; sáb. (18), 11h e 15h. R$ 20.

O Cravo e a Rosa em: Confusão no Jardim

O espetáculo aborda o romance inocente entre o Cravo e a Rosa, personagens de um jardim fantástico. Na história dirigida por Alexandre Battel, o público aprende valores como amizade, companheirismo e afeto. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Dom., 15h. R$ 40. Até 26/8.

Cruella – Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (249 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 97444-3515. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 9/9.

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro Por Um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/8.

Os Lavadores de Histórias

Dirigida por Tereza Gontijo, a montagem acompanha três personagens, que visitam quintais abandonados para lavar objetos esquecidos, como brinquedos e roupas. Com técnicas circenses e do teatro de sombras, o espetáculo explora a relação das crianças com o mundo real e o imaginário. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (19), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Nem Sim Nem Não

Com recursos de contação de história, o espetáculo é a primeira peça infantil do casal de atores Graziella Moretto e Pedro Cardoso. No palco, temas como autoestima e educação a partir de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo como empregada doméstica. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 26/8.

Salve, Malala!

Duas crianças ocupam a escola para contar histórias de professores e outros habitantes que resistiram às ordens de um rei mandão. Com direção de Cris Lozano, o espetáculo reflete sobre a importância do aprendizado. 50 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/8.