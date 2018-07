15 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Com 22 atores cantando músicas inéditas que foram compostas pelo maestro Pipe Nogueira, o musical Cria Criou World conta a história de um menino aventureiro e seu amigo maquinista. Juntos, os personagens fazem uma viagem por mares e florestas, durante sete dias. No palco, uma grande locomotiva iluminada com LED e figurinos surpreendentes, que acendem em diversos momentos do enredo. Assim, o espetáculo mostra a criação do mundo pelos olhos de uma criança. A apresentação, da Cria Criou Companhia de Artes, faz parte do projeto Domingo no Teatro, promovido pelo Teatro J. Safra, com ingressos a preços populares. 60 min. Livre. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (8), 11h30. R$ 10.

+ Neste feriado, a Banda Mirim apresenta ‘Buda’, seu 9º musical, no Sesc 24 de Maio. A peça mostra a aventura humana de Sidarta, um jovem príncipe que, há 2.500 anos, abandonou os luxos de seu palácio para conhecer o mundo real. Em cena, são 11 artistas e cerca de 30 instrumentos de diversas origens. A dramaturgia e a direção é de Marcelo Romagnoli. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 2ª (9), 16h e 18h. R$ 5/R$ 17.

+ Na divertida miscelânea de personagens de Coquetel de Fadas, tudo começa quando Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e Branca de Neve estão na floresta, perdidas e apressadas para voltar pra casa. Chapeuzinho não conseguiu encontrar a casa da avó; Cinderela saiu atrasada do baile; e Branca de Neve se perdeu ali ao fugir da bruxa malvada. Livre. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, S. André, 4469-1200. Dom. (8) e 2ª (9), 12h. R$ 5/R$ 17.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ No show Pelo Mundo com Mawaca (foto acima), o Grupo Mawaca ‘passeia’ por sons de várias culturas. Com direção de Wanderley Piras, o repertório tem desde dança grega até uma canção de pescadores japoneses. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (8), 16h30 (abertura, 15h). R$ 40/R$ 100.

MÚSICA

Bichos de Cá

No show, o Grupo Nhambuzim apresenta animais da fauna brasileira e aborda questões ligadas ao meio ambiente. Para cada bicho, um ritmo da região onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó; e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Hoje (6), sáb. (7), dom. (8) e 2ª (9), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

O Gigante

Do grupo Tiquequê, a apresentação reúne coreografias inspiradas em danças populares e canções como ‘Trava-língua’, ‘Quero Começar’ e ‘Dente Mole’, além de releituras de clássicos infantis. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Estreia 5ª (12). 5ª a dom., 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 22/7.

Nem Sim Nem Não

Com recursos de contação de história, o espetáculo é a primeira peça infantil do casal de atores Graziella Moretto e Pedro Cardoso. No palco, temas como autoestima e educação a partir de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo como empregada doméstica. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 26/8.

PARQUE DE DIVERSÃO

PopHaus

O parque é um espaço ao ar livre que reúne lazer, esporte e entretenimento. Entre as divertidas atividades, que prometem agradar a adultos e crianças, estão a guerra de cotonetes, o ‘bubble soccer’, o pebolim humano e o ‘beach tennis’. A indicação etária é livre, mas as atividades são recomendadas para crianças maiores de 5 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 13h/21h (sáb., 10h/22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª). Até 31/7: abre 2ª, 10h/20h. R$ 39/R$ 42 (1h); R$ 49/R$ 52 (2h); R$ 10/R$ 15 (hora adicional).

SHOPPING

Dinos Experience

Mais de 20 réplicas de dinossauros em tamanho real compõem o espaço, que inclui uma exposição interativa com área de escavação, apresentando o trabalho dos paleontólogos, e espetáculo (70 min.) com ‘dinossauros’ em movimento, como um filhote de Triceratops e sua mãe. Recomenda-se chegar meia hora antes da apresentação para aproveitar as instalações. Livre. Shopping Eldorado. Estacionamento. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3900-3288. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h e 20h; dom., 16h e 18h. R$ 40/R$ 120. Até 29/7. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

TEATRO

29º Festival de Férias Teatro Folha

Com apresentações todos os dias da semana, sete espetáculos infantis compõem o festival, incluindo montagens para crianças de 2 a 5 anos, como ‘Flicts’ (toda 5ª), uma adaptação do livro de Ziraldo. Para crianças acima de 5 anos, uma das sugestões é ‘Alice – O Musical’ (toda 4ª), com adaptação e direção de Max Oliveira. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h40. R$ 40. Até 29/7. Inf.: bit.ly/FestFol29

A Bela e a Fera

Com texto e direção de Eloisa Vitz, o clássico conto infantil acompanha Bela, que tem seu pai capturado por um príncipe egoísta transformado em Fera pela Feiticeira. Para libertar o pai, Bela decide ficar no castelo, onde descobre objetos mágicos e passa a viver uma grande aventura. 60 min. Livre. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 29/7.

Alice no País das Maravilhas

Produção da Cia. Cambaio, o espetáculo inspirado na obra de Lewis Carroll conta a história de Alice, menina que cai em um túnel misterioso e descobre um universo mágico repleto de personagens curiosos, como o Chapeleiro Maluco, o Gato Risonho e o Rei. 50 min. Livre. Teatro Playcenter Family (108 lug.). Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 5ª a dom., 17h30. R$ 40. Até 15/7.

Cordel Fabuloso

Cora e Nina transportam um baú cheio de contos. No caminho, não aguentam o peso e decidem compartilhar as histórias com a plateia. Do Grupo Careta, o espetáculo é baseado em três fábulas de Esopo e conta com música ao vivo. 50 min. Livre. Teatro Viradalata (193 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. A partir de sáb. (7). Sáb., 16h. R$ 40. Até 28/7.

Mary e os Monstros Marinhos

Da Companhia Delas de Teatro, a peça conta a história de Mary Anning, paleontóloga do século 19 que descobriu o primeiro fóssil de ictiossauro e enfrentou o machismo presente no meio científico daquela época. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 29/7.

ESPECIAL

PinaFamília

O projeto ocorre sempre no segundo domingo do mês e, além dos jogos educativos na ‘ilha de atividades’, conta com a apresentação, às 15h, do espetáculo ‘PinaCanção’, criado por Hélio Ziskind, diretor musical do Cocoricó – os ingressos devem ser retirados a partir das 14h30. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Dom. (8), 11h/15h. Grátis. Inf.: bit.ly/PinaFam18