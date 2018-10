15 atrações infantis para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

+ A Orquestra Filarmônica Bachiana, com regência do maestro João Carlos Martins, e a dupla Palavra Cantada, formada por Sandra Peres e Paulo Tatit, vão fazer uma parceria inusitada, combinando música infantil e erudita – em prol do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC) – durante o festival de música promovido pela instituição.

O repertório incluirá músicas como ‘Criança Não Trabalha’, ‘Vem Dançar com a Gente’, ‘Sopa’, ‘Pomar’, ‘Sambinha da Fralda Molhada’, além de uma surpresa preparada pelo maestro. A apresentação terá tradução simultânea para cegos e surdos, com audiodescritores e linguagem de Libras. Livre. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (4), 15h e 18h30. R$ 50/R$ 150.

+ Neste feriado prolongado, o Circo Zanni vai transformar o teatro do Sesc 24 de Maio em um verdadeiro picadeiro. A trupe leva ao espaço números já consagrados, além de novas criações da companhia – o que inclui performances aéreas, acrobáticas, de equilíbrio, de magia, música ao vivo e palhaçaria clássica. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Hoje (2), 18h; sáb. (3), 16h e 20h; dom. (4), 18h. R$ 20.

+ A Casa Transformers ocupa um casarão histórico da Avenida Paulista com atrações interativas. Tem brinquedoteca, máquinas de dança, fliperamas, dioramas com cenas do filme ‘Bumblebee’ – com estreia prevista para 25/12 -, e a presença de personagens. O evento conta ainda com um Fusca, para fotos, e uma sala de cinema onde serão exibidos os dois primeiros filmes da série. Livre. Av. Paulista, 1.811, metrô Consolação. Sáb. (3) e dom. (4), 9h/18h. Grátis.

MÚSICA

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, cinco palhaços contam histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições próprias da Orquestra Modesta. 60 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (4), 16h30. R$ 50/R$ 100.

OFICINAS

Oficina Parquear

A atividade propõe a utilização de bambus para praticar desaceleração e equilíbrio. Na oficina, crianças a partir de 7 anos, ao lado de seus pais, experimentam várias dinâmicas com os objetos, como equilibrar bambu no topo da cabeça. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Hoje (2), 12h/14h. Grátis.

TEATRO

Aurora e o Tempo

Produção da Cia. Temporã, é inspirado no livro ‘Tempo de Voo’, de Bartolomeu Campos de Queirós, e narra a história de uma menina que usa a imaginação para contar, de um jeito diferente, o tempo que falta para seu irmão nascer. Com direção de Ana Luiza Caetano e Raíça Augusto, a peça se debruça nos mistérios do tempo e nas memórias das gerações passadas. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 11/11.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Sessão extra (grátis): hoje (2). Até 26/1/2019.

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. O espetáculo se passa no ano de 2097 e conta as aventuras de três personagens: um magnata dos canudos de plástico, Sr. Meganudo; um cientista preocupado com as abelhas; e uma agente ambiental, determinada a atrapalhar os planos do magnata. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

A Flauta Mágica

A produção da Cia. Imago, baseada na obra homônima de Mozart e Schikaneder, utiliza a técnica do teatro negro, que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador, e conta a trajetória do Príncipe Tamino, que precisa desbravar temíveis aventuras para resgatar a princesa Pamin. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 25/11.

O Gigante Adamastor

A peça é inspirada no clássico ‘Os Lusíadas’, de Luís de Camões. A adaptação para o teatro infantil foi realizada pela Cia. O Grito. A coxia da peça fica aberta na transição das cenas e o público pode acompanhar todo o processo de movimentação dos atores. Dir. Roberto Morettho. 50 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. A partir de hoje (2). Dom., 16h. Grátis. Até 25/11.

Os Livros de Jonas

Jonas, de 17 anos, mora na periferia e quer ser escritor. Ele monta uma biblioteca no ‘puxadinho’ da mecânica de seu pai, que quer que o filho siga sua profissão. Com dificuldade de expressar os sentimentos, ele os revela por meio de personagens de livros como ‘Dom Quixote’, ‘Cyrano de Bergerac’ e ‘Romeu e Julieta’. A montagem tem direção de Solange Dias. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/11.

O Mundo Imaginário

O espetáculo musical aborda a conscientização sobre o meio ambiente a partir de coreografias, adereços e objetos cênicos. Com direção de Ana Paula Navarro, a montagem conta com um repertório de canções inéditas de Lula Barbosa, Nilton Célio e Nando de Paula, que remetem à afetividade das crianças com os animais. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (3) e dom. (4), 16h. R$ 20/R$ 50.

O Pequeno Príncipe Preto

Com texto e direção de Rodrigo França, o espetáculo conta a história de um príncipe que percorre vários planetas com a missão de plantar as sementes da empatia, amor e respeito. A montagem aborda a valorização da cultura negra e a diversidade de cada povo. 45 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). R. Alameda Nothmann, 185, 3332-3600. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 13h. R$ 5/R$ 17.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali no Monstruoso Mundo dos Monstros ganha os palcos em um espetáculo que aborda temas como diferenças e tolerância. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Sessão extra hoje (2), 11h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. Por meio do humor, a montagem discute temas como diversidade e preconceito. 55 min. 4 anos. Sesc Interlagos. Teatro (272 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500. Estreia dom. (4). Dom., 15h. Grátis. Até 16/12.