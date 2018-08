15 atrações infantis para aproveitar em São Paulo no fim de semana

+ Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio; impedir que um contrabandista de animais seja solto. Esses são os temas propostos nas salas do Escape Junior.

Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério. Para tanto, precisam resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia, além de lidar com informações sobre o corpo humano, exercitando a capacidade de raciocínio, em uma atividade coletiva.

Os grupos são compostos por um número de quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 7 a 13 anos. Escape Júnior. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 65 (por criança).

+ A livraria infantojuvenil NoveSete (foto) recebe o animado show ‘Insetos no Céu’, da Cia. Vagalume. Inspirada no livro ‘O Voo de Vadinho’, de Álvaro Faleiros e Fernando Vilela, a apresentação conta as aventuras de um dia na vida do vaga-lume Vadinho, apaixonado por uma faísca que iluminou seu coração. A cada página, ele encontra seus amigos insetos, com quem conversa em versos. Livre. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (25), 15h. Grátis.

+ A 1ª edição do Festival Giro de Histórias promove um dia cheio de brincadeiras e narrativas orais, possibilitando que artistas, pesquisadores, crianças de todas as idades e suas famílias interajam. Serão quatro encontros – um em cada região da capital paulista. A primeira parada será neste domingo (26) na zona oeste da cidade. Livre. Espaço de Brincar Aldeia das Crianças. R. Dr. Paulo Vieira, 270, Sumaré, 98813-4427. Dom. (26), 10h/18h. R$ 10.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de dança, música, circo e teatro, com os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly – uma menina curiosa que fotografa tudo ao seu redor. 90 min. Livre. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, 2076-0087. 6ª (24), 20h; sáb. (25) e dom. (26), 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 40.

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo

O espetáculo recebe Dedé Santana como mestre de cerimônias e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. No espetáculo, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas. E, para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar os artistas mais talentosos das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (25) e dom. (26), 11h e 16h. R$ 75/R$ 150.

TEATRO

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (26), 11h. R$ 80.

O Cravo e a Rosa em: Confusão no Jardim

O espetáculo aborda o romance inocente entre o Cravo e a Rosa, personagens de um jardim fantástico. Na história dirigida por Alexandre Battel, o público aprende valores como amizade, companheirismo e afeto. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural (210 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Dom. (26), 15h. R$ 40.

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro por um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

É Tudo Família

Baseado na obra da autora alemã Alexandra Maxeiner, o espetáculo infantojuvenil explora o significado de ‘família’ a partir de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, jovens que têm uma hora para apresentar um seminário na escola e responder: “o que é família?” 60 min. 8 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 23/9.

Fadas!!!

Com direção de Andrea Prior, o espetáculo da Cia. TuriKritPrá acompanha três fadas dançarinas, que caem em um mundo estranho e precisam encontrar uma árvore sagrada para recuperar as asas e retornar ao bosque encantado. Com suspense e humor, a montagem aborda temas como solidariedade e o poder da transformação. 45 min. Livre. Viga Espaço Cênico (84 lug.). R. Capote Valente, 1.323, metrô Sumaré, 3801-1843. Sáb. (25) e dom. (26), 15h. R$ 40.

Masha e o Urso – Live Show

O espetáculo traz o desenho animado em formato de musical. Dir. Maycon Fontoura. 60 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. Sáb. (25) e dom. (26), 17h30. R$ 100/R$ 180.

Nem Sim Nem Não

Com recursos de contação de história, o espetáculo é a primeira peça infantil do casal de atores Graziella Moretto e Pedro Cardoso. No palco, temas como autoestima e educação a partir de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo como empregada doméstica. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. R$ 50.

Rinocerantas

Existe uma razão para que todos sejamos diferentes – mas o que aconteceria se fôssemos iguais? Inspirado no texto ‘O Rinoceronte’, do dramaturgo romeno Eugène Ionesco, o espetáculo da Cia. Lona de Retalhos convida o público infantil a mergulhar no fantástico universo do autor por meio de uma de suas obras mais famosas. Na história, pessoas se transformam em rinocerontes por serem intolerantes demais umas com as outras. A descoberta surpreendente rende cenas divertidas e inusitadas e propõe uma reflexão sobre temas como convivência e tolerância. A montagem é dirigida por Elisabete Dorgam. 4 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (25), 11h. R$ 5/R$ 17.

Salve, Malala!

Duas crianças ocupam a escola para contar histórias de professores e outros habitantes que resistiram às ordens de um rei mandão. Com direção de Cris Lozano, o espetáculo reflete sobre a importância do aprendizado. 50 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (26), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

As Três Mulheres Sabidas

A peça mostra personagens que usam a sabedoria feminina para enfrentar monstros e bruxas. Dir. André Garolli e Luciana Viacava. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia dom. (26). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.