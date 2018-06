15 atrações infantis para a semana em São Paulo

+ O Bloco do Bita (foto) terá orquestra de frevo, às 16h, seguida pelo ‘Show do Bita Especial de Carnaval’, que apresenta os principais sucessos do canal. 70 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (10), 16h. R$ 70/R$ 120.

+ O Bloco Beatles para Crianças, da banda homônima, anima o público com repertório do quarteto inglês em ritmo de marchinha, samba e frevo. 60 min. Livre. Teatro Opus. Deck. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (10), 15h. Grátis.

+ O Carnaval em Família no Parque da Mônica (foto) tem oficina de máscaras, matinê com banda, e um bloco que circula duas vezes ao dia. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. Sáb. (10) a 3ª (13), 11h/19h. R$ 154 (1 pessoa)/R$ 198 (2 pessoas).

CARNAVAL

CarnaKids

A Banda do Bloquinho conduz um bloco infantil no estacionamento do Shopping Eldorado, das 11h30 às 12h45, com repertório de clássicos infantis, MPB e rock nacional. Além das marchinhas de carnaval, o grupo toca canções como ‘Fico Assim Sem Você’ e ‘O Sapo Não Lava o Pé’. O evento também organiza oficinas de maquiagem e fantasias para as crianças. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. (10) e dom. (11), 9h30/14h. Grátis.

Folia

O espaço ‘Tudo É Brincadeira’, do Shopping Cidade Jardim, recebe programação de bailinhos infantis a partir das 15h30: se apresenta neste sábado (10) e no dia 17/2 o grupo ‘Música de Brincar’; no domingo (11) e na 3ª (13), é a vez do ‘Beatles Para Crianças’; na 2ª (12) e no dia 18/2, o evento recebe o Grupo Triii. Fora do horário dos shows, o espaço organiza oficinas de adereços. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3360-8658. Sáb. (10), dom. (11), 2ª (12), 3ª (13), 17 e 18/2, 14h/19h. R$ 35/R$ 70.

Folia da Família

A Banda Orquestra Musitema apresenta um show com marchinhas, sambas e frevo, conduzido pelo músico José Simão da Silva. Livre. 70 min. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (11), 11h30. R$ 10.

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (10), será exibido ‘Alice Através do Espelho’, filme dirigido por James Bobin. Na

2ª (12), uma sessão extra para o feriado de carnaval exibe ‘Trolls’, de Mike Mitchell e Walt Dohrn. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (10) e 2ª (12), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

O Livro do Mundo Inteiro

Com a Trupe Dunavô, o público é convidado a formar histórias para um grande livro prestes a ser escrito por um grupo de palhaços, que conduzem as aventuras de acordo com as ideias que surgirem durante o espetáculo. Livre. Sesc Santana. Deck de Entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Dom. (11), 14h. Grátis.

Telhado de Ninguém

Com direção de Mark Bromilow, o espetáculo circense da Companhia do Polvo narra as aventuras de dois personagens (foto) de culturas diferentes que precisam aprender a conviver juntos – tudo isso em cima do telhado de uma casa submersa no lixo. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 15. Até 3/3.

MOSTRA

Nat Geo Kids

Em parceria com o Museu Catavento, o canal infantil tem exposição de imagens clicadas por crianças para o desafio da marca, proposto no ano passado. Os participantes exploraram seus pontos de vista a partir dos temas ‘Pôr do Sol’, ‘Árvore Colorida’, ‘Objetos Caindo’ e ‘Inseto da Natureza’. As fotos selecionadas serão exibidas na área externa do museu. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 6ª (9), sáb. (10), dom. (11) e 2ª (12), 9h/17h. Grátis.

OFICINAS

Espaço Kids

O local organiza uma oficina especial de carnaval, que ensina as crianças a confeccionarem máscaras e fantasias para usar durante a folia. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb. (10), 12h/20h; dom. (11), 2ª (12) e 3ª (13), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

A Ilha do Tesouro

Com direção de Fábio Superbi, o teatro de bonecos da Cia. O Que de Que é inspirado no clássico homônimo do escritor britânico Robert Louis Stevenson. Ele conta a história de Jim, garoto que atravessa os mares dentro de um navio e passa por várias aventuras. 50 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 25/2.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus é inspirada no livro homônimo de Lina Rosa e retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais em risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (11), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 4/3.

Mamulengo

Da companhia de teatro de bonecos BuZum!, o espetáculo celebra a cultura popular nordestina com a história de uma criança que, em pleno carnaval, cai em um poço e precisa da ajuda de sua amiga. 20 min. Livre. Museu Catavento Cultural e Educacional (45 lug.). Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. Dom. (11), 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Grátis.