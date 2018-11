14 filmes estreiam esta semana nos cinemas paulistanos; confira a programação

Blitz

(Brasil/2017, 86 min.) – Ação. Dir. Rene Tada Brasil. Com Georgina Castro, Rui Ricardo Dias. Cabo Rosinha está sendo acusado de ter matado um menino durante uma blitz em um colégio. Sua esposa tenta descobrir a verdade sobre o caso. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Chacrinha – O Velho Guerreiro

(Brasil/2018, 114 min.) – Biografia. Dir. Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch. A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a sua juventude até o sucesso como Chacrinha. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Coldplay: A Head Full of Dreams

(Reino Unido/2018, 115 min.) – Documentário. Dir. Mat Whitecross. Com Chris Martin, Jonny Buckland. Os integrantes da banda Coldplay compartilham histórias sobre 20 anos de carreira. Confira salas e horários de exibição

A Garota na Névoa

(La Ragazza Nella Nebbia, Itália/2017, 127 min.) – Suspense. Dir. Donato Carrisi. Com Toni Servillo. Em uma aldeia alpina no norte da Itália, o Detetive Vogel é chamado para investigar o desaparecimento de Anna Lou, menina de 15 anos de família religiosa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Grinch

(Dr. Seuss’ The Grinch, EUA/2018, 90 min.) – Animação. Dir. Yarrow Cheney. Com Lázaro Ramos. Todo ano, um ser verde que odeia o Natal precisa aturar as comemorações dos habitantes de Quemlândia. Decidido a acabar com a festa, ele decide invadir os lares de todos vizinhos e roubar seus presentes e decoração temática. Livre. Confira salas e horários de exibição

Moacir – O Santista que Conquistou os Argentinos

(Moacir III, Argentina/2017, 91 min) – Ação. Dir. Tomás Lipgot. Com Tomás Lipgot, Sergio Pangaro. Após viver em um hospital psiquiátrico, o brasileiro Moacir dos Santos sonha em fazer seu próprio filme. Para isso, se une ao diretor argentino Tomás Lipgot e revela suas fantasias e medos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Millennium: A Garota na Teia da Aranha

(The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story, EUA/2018, 112 min.) – Suspense. Dir. Fede Alvarez. Com Claire Foy. Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist se envolvem em uma aventura de espionagem quando Lisbeth é contratada para recuperar um programa capaz de dar acesso a um grande arsenal bélico. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Museu

(Museo, Mexico/2018, 127 min) – Comédia. Dir. Alonso Ruizpalacios. Com Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris. Dois estudantes invadem um museu na Cidade do México para roubar 140 peças. Ao perceberem a gravidade do crime, decidem fugir. Enquanto isso, a polícia nem desconfia que os culpados sejam dois jovens de classe média. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Onde a Moeda Cai em Pé: A História do SPFC

(Brasil/2018, 98 min.) – Documentário. Dir. Alexandre Boechat, André Plihal. Com Armelino Donizetti, Cafu. Depoimentos de torcedores, ex-jogadores e historiadores revelam pontos fundamentais da trajetória do São Paulo Futebol Clube. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Operação Overlord

(Overlord, EUA/2018, 110 min.) – Ação. Dir. Julius Avery. Com Jovan Adepo, Pilou Asbæk. Uma tropa de paraquedistas é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão. Quando se aproximam do alvo, percebem que o local está ocupado por nazistas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Prece

(La Prière, França/2018, 107 min.) – Drama. Dir. Cédric Kahn. Com Alex Brendemühl, Anthony Bajon. Thomas é viciado em drogas e decide participar de uma comunidade de ex-usuários em um local isolado. Ele descobre a fé, mas também o amor e um novo tormento. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Tecnologia Social

(Brasil/2018, 83 min.) – Documentário. Dir. Patricia Innocenti. Com Nathalie Siqueira. A narrativa acompanha a jornada de uma jovem designer à África do Sul, onde conhece Saidy Brown, conhecida mundialmente por publicar no Twitter seu status de soropositivo, e visita uma ONG responsável por cuidar de crianças em situação de risco. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Todas as Canções de Amor

(Brasil/2018, 92 min.) – Romance. Dir. Joana Mariani. Com Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso. Chico e Ana se mudam para um novo apartamento, onde encontram uma fita cassete. Trata-se de uma gravação que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Voz do Silêncio

(Brasil/2018, 98 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Marieta Severo, Arlindo Lopes. Sete personagens conduzem suas vidas buscando aquilo que acreditam lhes trazer satisfação pessoal. Mas, mesmo com vidas distintas e distantes, eles se aproximam pela maneira como se orientam. 16 anos. Confira salas e horários de exibição