14 atrações infantis para curtir o fim de semana em São Paulo

+ O Circo Contêiner Mungunzá convida o público para uma programação gratuita composta por onze espetáculos de circo e palhaçaria, que se alternam nas próximas semanas. Neste sábado (16) e em 23/3, por exemplo, a companhia Caravana Tapioca apresenta o premiado ‘O Circo de Lampezão e Maria Botina’ (foto), com música ao vivo, números de malabarismo e mágica.

A agenda seguirá com a participação de Trupe Dunavô, Grupo Trupiscada, palhaço Cafi Otta, Palhaços Sem Fronteira, Trupe da Lona Preta e Cia Las Cabeças. Construído em 2017 pela Cia Mungunzá de Teatro, o espaço é formado por 11 contêineres marítimos instalados numa praça abandonada no bairro da Luz. Livre. Teatro de Contêiner Mungunzá. R. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia, 97632-7852. Sáb., 16h. Grátis. Até 1º/6.

+ Baseada na série de animação brasileira O Diário de Mika, indicada ao Emmy Kids Awards 2017, o espetáculo O Diário de Mika – Temos Muito o que Aprender traz a garotinha e seus amigos em uma divertida aventura na qual ela aprende a lidar com as surpresas do dia a dia. Com direção de Rodrigo Maiellaro e coreografias de Luciana Basso. Livre. Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Morumbi, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 31/3.

+ Em O Buraco do Muro, três crianças que passam o dia conectadas na internet começam a receber estranhas mensagens em seus celulares, falando sobre um tesouro perdido atrás de um muro. Na busca por tal tesouro, elas encontram antigos objetos e livros e passam a viver grandes aventuras, que acabam por transformar suas vidas. Com Maracujá Laboratório de Artes. Livre. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (17), 15h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ A terceira edição da FestA! – Festival do Aprender tem programação conduzida por artistas e educadores, que ensinam atividades de pintura, bordado, desenhos, costura e fotografia em 39 unidades do Sesc. Um dos destaques é a vivência ‘Altar de Día de Muertos: Bandeirinhas de Papel Picado’, que ensina a arte de recorte manual (foto) e a criação de 8 modelos de bandeiras mexicanas – aos sábados e domingos, das 10h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30, no Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119). No Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245) tem a ‘Grafiqueta #06’, que incentiva crianças e adultos a experimentarem várias técnicas gráficas, como a criação de pequenos livros com prensas manuais. A partir de 6ª (15). Grátis. Até 24/3. Inf.: bit.ly/Festa3

CIRCO

Choque Rosa

O espetáculo do Circo di SóLadies mistura cenas de circo com músicas e poesia para falar sobre igualdade de gênero de forma lúdica. Na trama, o sumiço de Maria faz com que quatro palhaças se aventurem em busca da amiga no temido local chamado ‘fora’, onde mulheres não devem ir. 55 min. Livre. Sesc Pompeia. Deck Solarium. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom., 16h. Grátis. Até 24/3.

O Dia da Caça

A montagem da companhia Las Cabaças tem direção de Lily Curcio e acompanha as caçadoras Bifi e Quinan. Famintas há três dias, elas passam a noite na floresta em busca de bichos e comida. O espetáculo usa elementos de palhaçaria clássica com cenário inspirado na Amazônia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (16), 18h. Grátis.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Malala e Seu Lápis Mágico

Comandada pela atriz Catharina Negraes, a contação é baseada na obra da paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2014, quando tinha apenas 17 anos. A narrativa ocorre a partir do livro infantil lançado por Negraes. Livraria Novesete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (16), 15h. Grátis.

MOSTRA

Mickey Mouse

O mascote da Disney comemora 90 anos com uma exposição que ocupa 840 m2, divididos em 12 ambientes imersivos e uma loja. Um túnel do tempo apresenta as evoluções do personagem, além de várias curiosidades – como uma réplica dos estúdios de Walt Disney; o barco do curta-metragem ‘Steamboat Willie’; e a Casa do Mickey Mouse, da série do canal Disney Junior. A representação da ‘câmera multiplano’ é uma das grandes atrações. Desenvolvida por Walt Disney, foi uma revolução no mundo da animação. Livre. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. 14h/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/21h). R$ 35/ R$ 45. Até 21/4.

TEATRO

O Dia em Que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas

Inspirada no livro de Keka Reis, a montagem marca a estreia de Thaís Medeiros como diretora. O enredo é composto pelos jovens Mia, Bereba e Jade, estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Ao encontrar um bilhete debaixo de sua carteira, Mia se tranca no banheiro para decidir o que fazer e percebe que nada mais será como antigamente. 55 min. 6 anos. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 14/4.

Pedro e Quim

O espetáculo narra a história de amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. Dir. Amauri Falseti. 60 min. 6 anos. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (16) e dom. (17), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Morador do asteroide B-612, o Pequeno Príncipe se aventura por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros. Depois de visitar diversos planetas e de ser apresentado a personagens muito curiosos, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Rei Leão – Ciclo Sem Fim

O musical dirigido por Tiago Pessoa retrata as aventuras de Simba, filhote de leão que, diante dos perigos da selva, aprende algumas lições sobre respeito e coragem. Além das coreografias, tem canções como ‘Ciclo Sem Fim’ e ‘Hakuna Matata’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (16) e dom. (17), 16h. R$ 25/R$ 60.

PASSEIOS

100ª Exposição de Orquídeas

Cerca de mil espécies exóticas e raras de orquídeas serão expostas no evento, que também conta com venda de produtos e acessórios para cultivo, com itens a partir de R$ 10. R. Galvão Bueno, 596, Liberdade, 95061-1856. 6ª (15) e sáb. (16), 9h/19h; dom. (17), 9h/18h. Grátis.

Salão do Estudante

Instituições internacionais de ensino apresentam programas de cursos no exterior, com opções como graduação, especialização, MBA, mestrado e acampamentos de verão. Palestras com representantes de vários países ocorrem nos dois dias. Para participar do evento, basta se cadastrar pelo site ou no local. Colégio São Luís. R. Luís Coelho, 323, metrô Consolação, 3675-4940. Sáb. (16) e dom. (17), 14h/18h30. Grátis. Inf.: salaodoestudante.com.br