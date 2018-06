13 atrações infantis para conferir esta semana em São Paulo

+ A dupla Palavra Cantada conduz o show ‘Bafafá’, com novidades no repertório. São canções como ‘Cuida com Cuidado’, ‘Vai e Vem das Estações’ e o ‘Sambinha da Fralda Molhada’, feita a partir do pedido de uma mãe pelo canal do YouTube. Shopping Eldorado. Estacionamento aberto. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. Dom. (28), 17h. Grátis.

CARNAVAL

Bloquinho Gente Miúda

Para comemorar o carnaval com as crianças, o evento organiza a folia com confetes e serpentinas na área aberta do Shopping West Plaza. Não deverão faltar canções como ‘Mamãe Eu Quero’ e ‘Super Fantástico’. Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 3677-4000. Sáb. (27), 16h; 3/2, 11h. Grátis.

CINEMA

Peixonauta – O Filme

Na animação brasileira, que tem direção de Kiko Mistrorigo e Célia Catunda, os personagens Peixonauta, Marina e Zico viajam para a cidade grande em busca do Dr. Jardim. Mas, quando chegam lá, são surpreendidos por um grande mistério. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves. 77 min. Livre. Confira salas e horários.

CIRCO

Telhado de Ninguém

Com direção de Mark Bromilow, o espetáculo circense da Companhia do Polvo narra as aventuras de dois personagens de culturas diferentes que precisam aprender a conviver – tudo isso em cima do telhado de uma casa submersa no lixo. 50 min. Livre. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (27) e dom. (28), 15h. Grátis.

MUSEU

Férias no MAM

O museu promove atividades para bebês e crianças durante as férias. Hoje (26), às 10h30 e 14h, haverá uma oficina de ioga e massagem para mães e bebês. MAM. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Ibirapuera, 5085-1300. Hoje (26) e sáb. (27), 10h30/15h. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

MÚSICA

Barbatuquices

Seis músicos do grupo Barbatuques apresentam um formato interativo de show, com participação da plateia para criar o repertório, com músicas do disco ‘Tum Pá’. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (27) e dom. (28), 16h. R$ 40.

Quero Passear

No show, a Filarmônica de Pasárgada apresenta uma releitura do disco homônimo, obra do Grupo Rumo que completa 30 anos. No repertório, canções como ‘A Noite do Castelo’ e ‘Mané Falo Ó’. 90 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (27) e dom. (28), 17h. Grátis.

SHOPPING

Discovery Kids em Ação!

O espaço temático do canal infantil conta com uma estrutura dividida em quatro áreas e atrações que estimulam a atividade física, como chute ao gol e escalada. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Hoje (26), sáb. (27) e dom. (28), 13h/19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 12h).

TEATRO

Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!

Com direção de Danilo Cianciarulo, o espetáculo infantojuvenil retrata um menino que sofre bullying na escola por ter as bochechas vermelhas e recebe a ajuda de seu professor. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 10/R$ 20. Até 25/3.

Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping

Na 4ª edição do evento, a Cia. Truks selecionou cinco espetáculos de seu repertório, entre eles ‘Zoo-Ilógico’, com última apresentação hoje (26). ‘O Senhor dos Sonhos’ será no sábado (27); e ‘Sonhatório’, no domingo (28). 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Hoje (26), sáb. (27) e dom. (28), 16h. R$ 50.

A Ilha do Tesouro

Com direção de Fábio Superbi, o teatro de bonecos da Cia. O Que de Que é inspirado no clássico homônimo do escritor britânico Robert Louis Stevenson. Ele conta a história de Jim, garoto que atravessa os mares dentro de um navio e passa por várias aventuras. 50 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 25/2.

A Mala de Hana

A peça dirigida por Marcelo Klabin é uma adaptação do livro homônimo da canadense Karen Levine e conta a história de Fumiko, diretora que busca, com seus alunos, mais detalhes sobre a dona de uma mala. A aventura acaba retratando a vida das crianças no Holocausto, em paralelo com a visão atual da realidade. 60 min. 8 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 3ª (30), 18h. R$ 40.

Simbad, o Navegante

Da Cia. Mundo Mínimo, a peça dirigida por Carla Candiotto é uma adaptação de ‘As Mil e Uma Noites’ e conta as viagens e aventuras de Simbad. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. Hoje (26), sáb. (27) e dom. (28), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).