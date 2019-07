13 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ O espetáculo inédito Fábulas de La Fontaine, do Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias, mistura dança, teatro, contação de história e música ao vivo para contar algumas das mais famosas histórias do escritor francês La Fontaine. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/9.

+ O famoso grupo de rock infantil Pequeno Cidadão faz show gratuito, na praça do Sesc Avenida Paulista, neste domingo (28). A banda é formada por Edgard Scandurra (Ira!), Taciana Barros (Gang 90 e as Absurdettes), Antonio Pinto (produtor de trilhas de filmes como ‘Central do Brasil’, ‘Cidade de Deus’ e ‘Amy’) e também por seus filhos. E traz um repertório com canções que retratam o universo infantil, a experiência com os pais e as lembranças da infância, sempre em ritmos dançantes e animados. No show, tem ainda malabares, acrobacias, vídeos e muita brincadeira. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (28), 15h. Grátis.

+ A companhia O Que De Que apresenta quadros clássicos do circo a partir da manipulação de bonecos em Cadê Meu Nariz?. O espetáculo conta as trapalhadas de um palhaço recém-demitido que tem seu nariz furtado por um cachorro (e busca recuperá-lo). Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 18/8.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





CINEMA

Cineclubinho

Nesta edição, o projeto exibe ‘Como Treinar seu Dragão 3’, dirigido por Dean Deblois. No longa, Soluço e Banguela finalmente descobrirão seus verdadeiros destinos quando surge a ameaça mais sombria que já enfrentaram, testando a amizade dos dois. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (28), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine Sesi-SP no Mundo

Até domingo (28), a mostra exibe sete longas-metragens do cinema holandês voltados para o público infantil e infantojuvenil. Entre os títulos, tem ‘Jogo da Vida’, de Dennis Bots, sobre Akkie, garota apaixonada por futebol que compete no campeonato escolar até ser diagnosticada com leucemia – com sessão hoje (26), às 15h. Em ‘Peter Bell e o Bando do Mão Negra’, de Maria Peters, o filme conta a história de um garoto travesso, tendo a Roterdã dos anos 1920 como cenário – exibido no sábado (27), às 11h. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 28/7.

TEATRO

O Camareiro do Boneco

Sem diálogos, o espetáculo da Cia. Patética retrata a relação de um boneco e seu camareiro. No cenário, surgem objetos que reavivam lembranças dos personagens, como uma gaiola e uma sanfona. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (31), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Desbotou

Dirigida por Adriano Merlini e Luiza Torres, a montagem é inspirada no conto ‘Quando as Cores Foram Proibidas’, de Monika Feth. A história acompanha Catarina, garota que vive em um país cinza e presencia o nascimento de uma flor colorida. A protagonista decide, então, lutar contra a proibição das cores no local. 50 min. Livre. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 18/8.

Dorotéia, a Velhinha que Gostava de Dançar

Escrito e dirigido por Miló Martins, o espetáculo une teatro e dança para narrar a história de uma simpática velhinha e seus gatos travessos. Na trilha, músicas de Pixinguinha e Frank Sinatra. 50 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Dom. (28), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

As Formidáveis

Com direção de Priscila Jorge e Neca Zarvos, o espetáculo acompanha as aventuras de três amigas que são, ao mesmo tempo, cantoras pop e agentes secretas. Chefiado por um ex-vilão, o trio enfrenta vários inimigos enquanto se prepara para uma apresentação em um concurso de calouros. 75 min. 5 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. Sessão extra: hoje (26), 14h. R$ 5/R$ 17. Até 11/8.

Nem Sim Nem Não

Pedro Cardoso e Graziella Moretto apresentam uma nova temporada de sua primeira peça infantil. Em cena, são abordados, com muito humor, temas como educação e autoestima, a partir da história de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis). Até 10/8.

O Pequeno Príncipe

O espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Morador do asteroide B-612, o Pequeno Príncipe se aventura por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros. Após visitar vários planetas, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Poderes da Mente

Da Cia. Caixa Mágica, a peça acompanha um personagem que busca atrações inéditas para seus espetáculos e descobre um homem cheio de poderes psíquicos. 55 min. 8 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Hoje (26), 21h. R$ 50.

ESPECIAL

Maratona Infantil MIS

Esta edição celebra o mês do rock com oficinas e atrações para as crianças. Abigail Conta Mais de Mil, personagem contadora de histórias, conduz uma narrativa sobre a banda The Beatles (12h e 14h). No foyer do auditório, educadores conduzem uma oficina de criação de capas de discos (10h30). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (28), 10h/17h. Grátis.