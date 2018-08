13 atrações e restaurantes para aproveitar em shoppings paulistanos

PASSEIOS

14º Encontro Anual de Mustang

O Shopping Eldorado recebe o evento (foto acima) no estacionamento externo, que terá cerca de 150 automóveis em exposição. Conversíveis e o primeiro Ford Mustang de 1964 são alguns dos modelos. Av. Rebouças, 3.790, Pinheiros, 3900-3288. Dom. (2), 9h/13h30. Grátis.

Cruella – Um Novo Musical

Dentro do Shopping Metrô Tatuapé, o Teatro Dr. Botica apresenta espetáculos infantis aos fins de semana. Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (249 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 97444-3515. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 9/9.

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Souza – entre elas, uma roda-gigante, a Cozinha da Magali e a ‘Missão: Fundo do Mar’, um espaço interativo que simula cenários digitais do oceano, onde o cientista Franjinha e outros personagens devem limpar as águas. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 4ª a 6ª, 10h30/16h30; sáb. e dom., 11h/19h. R$ 40/R$ 154. Inf.: www.parquedamonica.com.br

Patinação In Line

A pista de patinação possui um túnel musical e rampa de desafio. Os participantes podem utilizar o equipamento disponível no local ou levar os seus próprios patins. A atividade é recomendada para crianças maiores de 4 anos. Central Plaza Shopping. Praça de Eventos. Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000, Vila Prudente, 2066-4422. 14h/17h e 17h/19h30 (sáb., 12h/17h e 17h30/20h30). Grátis. Até 9/9.

Playcenter Family

Instalado dentro do Shopping Leste Aricanduva, o parque (foto acima) tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb (R$ 20, 15 min.), com desafios de escalada nas paredes, e o Disko (R$ 6,50), brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. O local também recebe espetáculos infantis – em setembro, a partir deste sábado (1º), o musical ‘Tarzan – A Aventura do Menino Macaco’ será apresentado sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, às 17h30 (R$ 20/R$ 40). Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

Relíquias do Mundo

No 3º piso do Shopping Eldorado, a exposição apresenta 100 itens raros (foto acima) do colecionador João Muniz Júnior, com objetos que fizeram parte da história da música, do esporte, da televisão e da astronomia – destaque para um violão autografado por Elvis Presley e um meteorito de 13 bilhões de anos. Av. Rebouças, 3.790, Pinheiros, 3900-3288. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Grátis. Até 9/9.

Rock Festival

A atração, em parceria com a School of Rock, reúne oficinas e aulas de música em estúdio para crianças e adolescentes entre 1 e 16 anos. Uma exposição com instrumentos de grandes artistas do rock e pocket shows – apresentados sempre de 5ª a domingo – também fazem parte da programação. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. 13h/20h30 (sáb. e fer., 10h/20h30). Grátis. Até 16/9.

Teatrando

O projeto apresenta espetáculos infantis de várias companhias teatrais no Shopping Ibirapuera. Neste sábado (1º), a peça ‘A Bruxinha’, da Cia. Truks, apresenta a personagem capaz de dar vida a diferentes objetos. No domingo (2), a Cia. Gogo de Teatro apresenta ‘Sítio do Pica-Pau Azul’, com as aventuras da turma de Narizinho e Pedrinho. Shopping Ibirapuera. Piso Moema. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Sáb. (1) e dom. (2), 15h. Grátis.

RESTAURANTES

Cortés Asador

Com salão amplo e agradável, a casa de carnes do grupo Ráscal serve bons cortes bovinos, acompanhados de vinagrete ou chimichurri, como o suculento ancho (R$ 79), o ‘Vacio Dianteiro’ (R$ 75), a costelinha suína desossada (R$ 66) e o carré de cordeiro (R$ 94). Para acompanhar, há farofa de ovo (R$ 24) e parillada de legumes (R$ 44). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros, 3024-4301/357 (135 lug.). 12h/15h15 e 18h30/22h15 (6ª, até 23h15; sáb., 12h/23h15; dom., 12h/22h15). Cc.: todos. Cd.: todos.

Manioca

Com pé direito alto, parede envidraçada e plantas por toda a extensão (foto acima), o misto de café e restaurante ocupa um salão no Shopping Iguatemi, com entrada pela Livraria Cultura. Entre as opções, há bons pratos e também sanduíches, como o hambúrguer na brasa com gruyère, cebola e tomate confitados, rúcula e maionese defumada, acompanhado de batata frita (R$ 54). Finalize com o bolo de chocolate com recheio de brigadeiro e sorvete de leite Ninho (R$ 35). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 2924-2333 (120 lug.). 11h30/15h30 e 19h/23h (6ª, 11h30/16h e 19h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/21h30). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

North Grill

Instalado no terceiro piso do Shopping Frei Caneca, o restaurante tem sua entrada dominada pela imponente churrasqueira a carvão, onde são preparadas ótimas carnes, a exemplo do bife ancho (R$ 69, 240g; R$ 85, com 340g) e do bife de chorizo (R$ 59,50, 240g; R$ 79,50, com 340g). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2038 (120 lug.). 12h/15h e 18h/22h (4ª e 5ª, até 23h; 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd: todos.

Parigi Bistrot

Localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, carrega a expertise do Grupo Fasano, que se traduz no ambiente requintado, no serviço gentil e na cozinha afinada e saborosa. O cardápio, não muito extenso, reúne clássicos de bistrô como ovo mollet com creme de lentilhas e parmesão (R$ 56), mexilhões com batatas fritas (R$ 109) e magret de pato com molho de laranja (R$ 125). O menu executivo custa R$ 79. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9440 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sal Gastronomia

A primeira filial do restaurante, no Shopping Cidade Jardim (foto acima), traz algumas receitas de sucesso nas outras casas do chef Henrique Fogaça, como o nhoque de batata e agrião com ragu de rabada (R$ 92), e o cupim com mandioca e farofa de banana (R$ 78). Também vale provar o peixe do dia com moqueca de banana-da-terra e farofa de coentro (R$ 83). O almoço executivo custa R$ 79. Já a carta de drinques é assinada por Jean Ponce. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3198-9505 (150 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., até 0h30; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.