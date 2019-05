12 shows para ver em São Paulo no mês de junho

Jorge Drexler

Vencedor do Oscar, o uruguaio apresenta show da turnê ‘Silente’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6 e 7/6, 20h30. R$ 80/R$ 280 (5ª, esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Baco Exu do Blues

‘Bluesman’, segundo álbum do rapper, figurou nas listas de melhores discos de 2018. Na apresentação, ele apresenta músicas deste trabalho e de ‘Esú’ (2017). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 7/6, 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dona Onete

Com quase 80 anos, a diva do carimbó lança o álbum ‘Rebujo’ em show com participação de Bnegão. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 7/6, 23h (abertura). R$ 60/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Comemorando seus 40 anos de carreira, Elba traz no repertório forrós clássicos de Gonzagão, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, além de interpretar compositores contemporâneos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 7/6, 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daryl Hall e John Oates

Pela primeira vez no Brasil, o duo americano interpreta sucessos como ‘Maneater’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 11/6, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 230/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

BaianaSystem

A banda, que neste ano lançou o álbum ‘O Futuro Não Demora’, apresenta sua mistura de samba-reggae, ijexá e kuduro. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 14/6, 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nando Reis

No show ‘Esse Amor Sem Preconceito’, o cantor e compositor interpreta músicas do álbum ‘Não Sou Nenhum Roberto, mas às Vezes Chego Perto’, com músicas de Roberto Carlos. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 14 e 15/6, 22h. R$ 90/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Neighbourhood

Depois de se apresentar no Lollapalooza 2018, a banda de indie rock está de volta ao Brasil. O grupo Health faz a abertura. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 13 e 14/6, 21h30. R$ 290/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Ela lança o EP ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’, sem deixar de for a os hits ‘Ai, Ai, Ai’ e ‘Não me Deixe Só’ . Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 15/6, 22h. R$ 80/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Djonga

Após ‘Heresia’ (2017) e ‘O Menino que Queria Ser Deus’ (2018), Djonga chega definitivamente ao topo do rap nacional com o terceiro álbum, ‘Ladrão’. A faixa ‘Hat-Trick’, que abre o trabalho, tem mais de quatro milhões de visualizações no YouTube. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 20/6, 18h30; 21/6, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gilberto Gil

Ele apresenta o show do álbum ‘OK OK OK’ (2018), primeiro álbum de inéditas em oito anos. A faixa-título e ‘Uma Coisa Bonitinha’ são destaques do repertório. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 22/6, 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boogarins

Apostando na psicodelia, o grupo lança o quarto álbum de estúdio, ‘Sombrou Dúvida’. A cantora Betina e o grupo Goldenloki também se apresentam. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 28/6, 22h (abertura). R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.