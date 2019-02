12 shows imperdíveis para ver no mês de março

Geraldo Azevedo

Em show de lançamento do EP ‘É o Frevo, É o Brasil’, o artista passeia pelos ritmos tradicionais da folia nordestina. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 8 e 9/3, 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Em nova turnê, a cantora apresenta músicas inéditas e outras já gravadas em seus álbuns de carreira. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 8 e 9/3, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato

Prestes a comemorar 85 anos, o músico recebe as cantoras Joyce Moreno, Paula Morelembaum e Wanda Sá no show ‘Nasci Para Bailar Com Elas’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 9/3, 21h; 10/3, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Passenger

Artista que abre shows de Ed Sheeran, o cantor influênciado pelo folk mostra canções de seus dez álbuns. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 10/3, 19h30. R$ 160/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Criolo

Lançada como single, a politizada ‘Boca de Lobo’ gerou videoclipe e é a inspiração da nova turnê do artista. Ele relembra músicas que há tempos não aparecem em suas apresentações e sucessos da carreira com novos arranjos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 15/3, 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Peppino di Capri

O ícone da canção romântica italiana vem ao Brasil desde os anos 1960 e está de volta com a turnê ‘Per Amore’, na qual interpreta os clássicos ‘Roberta’ e ‘Champagne’. Zizi Possi é a convidada do cantor para o show. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 21/3, 21h30. R$ 220/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gal Costa

A cantora grava o DVD do show baseado no álbum ‘A Pele do Futuro’ (2018). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 22 e 23/3, 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paul McCartney

‘Freshen Up’, turnê do artista que estreou em 2018, chega ao Brasil. ‘Lady Madonna’ e ‘Let It Be’ estão no show. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 3ª (26) e 4ª (27), 20h30. R$ 400/R$ 890 (4ª, esgotado). Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Kamasi Washington

Expoente do jazz contemporâneo, o saxofonista americano destaca o repertório do álbum ‘Heaven and Earth’ (2018), no qual contou com as colaborações de Thundercat e Terrace Martin. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 27/3, 21h. R$ 120/R$ 280.Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo D2

Ele apresenta a turnê do projeto audiovisual ‘Amar é Para os Fortes’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 29/3, 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ney Matogrosso

O cantor estreia em São Paulo a turnê ‘Bloco na Rua’. Músicas de Caetano Veloso e Raul Seixas estão no repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 29 e 30/3, 22h; 31/3, 19h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira

Amigos há anos, eles apresentam o show ‘A Emoção de um Encontro’. Clássicos como ‘Romaria’ e ‘Bandolins’ estão no repertório. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 30/3, 22h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.