12 filmes infantis para ver em São Paulo

Carros 3

(EUA/2017, 109 min.) – Infantil. Dir. Brian Fee. Com Giovanna Ewbank, Fernanda Gentil, Owen Wilson. Durante uma corrida eletrizante, Relâmpago McQueen perde o controle e sofre um grave acidente. Agora, o vermelhinho terá de enfrentar muitos obstáculos se quiser voltar a correr. Livre.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(China/2017, 83 min.) – Animação. Dir. Ding Liang. Com Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden, Paul 'Maxx' Rinehart. O mundo animado de Middle Kingdom está em perigo. Um grupo de ladrões é enviado para roubar o Tesouro Dourado e a robô Coco se junta ao irmão Boonie Bears, ao caçador Vicky e a uma guerreira da floresta para impedir os criminosos.Livre.



Frozen: Uma Aventura Congelante

(EUA/2013, 102 min.) – Animação. Dir. Chris Buck, Jennifer Lee. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff. Anna sai em busca de sua irmã, Elsa, cujos poderes mágicos trouxeram a Arendelle um inverno eterno. Enfrenta a jornada com Kristoff e encontra um homem de neve falante, chamado Olaf, no caminho. O Filme ganhou o Oscar de 'Melhor Animação'. Livre.

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(EUA/2018, 95 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Solitário e em busca de um novo amor, Drácula é surpreendido por um presente da filha: férias num cruzeiro. No passeio, ele se encanta pela comandante, que esconde um segredo nada amigável. Livre.



Ilha dos Cachorros

(Alemanha, EUA/2018, 102 min.) – Animação. Dir. Wes Anderson. Com Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward Norton. Atari é um garoto de 12 anos que mora na cidade de Megasaki, sob o comando do prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe cachorros de morarem no local e Atari decide salvar seu fiel companheiro de estimação, Spots, por conta própria. Livre.

Os Incríveis 2

(EUA/2018, 125 min.) – Animação. Dir. Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente do bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes. Livre.



Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas

(EUA/2018, 84 min.) – Animação. Dir. Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano formam o grupo Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando seus filmes, eles decidem resolver a situação e Robin, o líder do grpo, está determinado a ser visto como um astro. Com ideias malucas e até uma canção, eles partem em busca de um diretor de Hollywood e vão até Tinsel Town realizar o sonho de ter o próprio filme, mas acabam enganados por um supervilão. Livre.

O Mistério do Relógio na Parede

(EUA/2018, 106 min.) – Família. Dir. Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro. Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar com o tio Jonathan Barnavelt e a colega, Sra. Zimmerman. A mansão cheia de segredos do parente logo desperta a curiosidade do jovem. Livre.



Moana – Um Mar de Aventuras

(EUA/2017, 113 min.) – Infantil. Dir. John Musker, Ron Clements. Com Dwayne Johnson, Auli´i Cravalho. No fim do século 19, uma menina órfã decide fugir para Paris em busca do sonho de ser uma grande bailarina. Livre.

Pé Pequeno

(EUA/2018, 96 min.) – Animação. Dir. Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden. Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, vive na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza de que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem o fato. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese. Livre.

Pedro Coelho

(EUA/2018, 95 min.) – Família. Dir. Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill. Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea. Livre.

Viva! A Vida É Uma Festa

(EUA/2017, 105 min.) – Animação. Dir. Lee Unkrich. Com Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Gael García Bernal. Inspirado no feriado mexicano do Dia dos Mortos, o longa conta a história de Miguel, um garoto de 12 anos que sonha em ser músico profissional. Sua família, no entanto, desaprova a ideia. Para virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos históricos. Livre.