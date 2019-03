12 filmes do Oscar 2019 ainda em cartaz em São Paulo

Bohemian Rhapsody

(Estados Unidos/2018, 135 min) – Musical. Dir. Dexter Fletcher. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker. Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda precisa enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. Confira salas e horários de exibição

A Esposa

(The Wife, Estados Unidos-Suécia/2019, 91 min.) – Drama. Dir. Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons. Casada com um aclamado autor americano, Joan Castleman acompanha o marido até Estocolmo, onde será concedido o Prêmio Nobel de Literatura. Após quase 40 anos de relacionamento, o talento da mulher para a escrita foi cada vez mais ignorado pelo parceiro, o que acaba provocando ressentimentos durante a viagem. Confira salas e horários de exibição

A Favorita

(The Favourite, Estados Unidos – Reino Unido/2018, 119 min.) – Drama. Dir. Yórgos Lánthimos. Com Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman. Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente e amante secreta da Rainha Ana. Ela vê seu posto ameaçado com a chegada de Abigail Masham, que logo se torna a queridinha da rainha. Sarah e Abigail, então, travam uma batalha feroz pelo poder. Confira salas e horários de exibição

Green Book – O Guia

(Green Book, Estados Unidos/2018) – Drama. Dir. Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Tony Lip precisa arrumar um trabalho após ver sua discoteca fechar as portas. É quando ele fica sabendo que um famoso pianista precisa de um segurança para acompanhá-lo em sua próxima turnê. De início, a relação dos dois se mostra conflituosa, mas, ao longo dos dias, um verdadeiro vínculo acaba surgindo durante a viagem. Confira salas e horários de exibição

Guerra Fria

(Cold War, França/2018, 89 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc. Wiktor e Zula, um músico experiente e uma jovem cantora, se conhecem nos anos 1950, durante a Guerra Fria. Durante 15 anos, dolorosos desencontros acontecem na vida do casal. Mas nem as turbulências políticas e as separações são capazes de mudar o sentimento deles. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, Estados Unidos/2019, 116 min.) – Animação. Dir. Bob Persichetti, Peter Ramsey. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld. Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido pela presença de Parker vestido com o traje do herói aracnídeo, vindo de uma dimensão paralela. Confira salas e horários de exibição

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, Estados Unidos/2018, 135 min.) – Policial. Dir. Spike Lee. Com John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. Em 1978, um policial negro do Colorado conduz um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local com a ajuda de um policial branco. Confira salas e horários de exibição

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, Estados Unidos/2018, 136 min.) – Drama. Dir. Bradley Cooper. Com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido a problemas com álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois. Confira salas e horários de exibição

Pantera Negra

(Black Panther, Estados Unidos/2018, 134 min.) – Ação. Dir. Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o. Após a morte de seu pai, o príncipe de Wakanda retorna ao seu povo para assumir o papel de rei. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

No Portal da Eternidade

(At Eternitys Gate, Estados Unidos/2018, 110 min.) – Biografia. Dir. Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac. Cinebiografia do pintor Vincent Van Gogh que aborda a fragilidade e as contradições da vida de um dos maiores pintores do mundo, que só conseguiu ter seu talento reconhecido após sua morte. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Se a Rua Beale Falasse

(If Beale Street Could Talk, EUA/2018, 120 min.) – Ação. Dir. Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King. Tish, uma jovem de 19 anos, luta para livrar da cadeia o amor da sua vida, Fonny, preso injustamente, acusado de um terrível crime. Grávida e lutando contra o racismo, ela espera vê-lo livre a tempo do nascimento de seu filho. Confira salas e horários de exibição

Vice

(Estados Unidos/2018, 133 min.) – Biografia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell. O longa, dirigido por Adam McKay, mostra a luta de Dick Cheney (Christian Bale, indicado ao Oscar de melhor ator), político do Partido Republicano, para se tornar um dos nomes mais poderosos da história dos Estados Unidos, alcançando a vice-presidência durante o mandato de George W. Bush (Sam Rockwell). 14 anos. Confira salas e horários de exibição

