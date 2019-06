12 bons shows para ver em São Paulo no mês de julho

Letrux

Letícia Novaes se apresenta como Letrux em show do álbum ‘Letrux em Noite de Climão’ (2017), com influências da música eletrônica. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5 e 6/7, 22h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Lançado no final de maio, ‘Tudo é Um’ é o álbum mais recente da cantora e compositora, que volta a trabalhar com o produtor Christiaan Oyens. Há parcerias dela com Zeca Baleiro e Paulinho Moska. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5 e 6/7, 21h; 7/7, 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cachorro Grande

Em novembro do ano passado, a banda anunciou que encerraria as atividades no meio de 2019. Nesta apresentação, o quinteto relembra ‘Sinceramente’, ‘Dia Perfeito’ e outras músicas marcantes da carreira. O grupo Daparte faz a abertura da noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6/7, 22h. R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lulu Santos

Um dos maiores hitmakers do Brasil, ele apresenta músicas de seu novo álbum, ‘Pra Sempre’, além de grandes sucessos da carreira. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6/7, 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clarice Falcão

‘Tem Conserto’ (2019) é o terceiro trabalho da artista, com nove faixas autorais. Faixas como ‘Morrer Tanto’ e ‘Esvaziou’ falam sobre depressão. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. 7/7, 16h. Grátis.

Sepultura

No Dia Mundial do Rock, a banda de heavy metal faz o show ‘Duas Trincas Concert’, com repertório especial. Na primeira metade, há músicas dos álbuns ‘Beneath The Remains’ (1989), ‘Arise’ (1991) e ‘Chaos A. D’. (1993). Depois, faixas de ‘Kairos’ (2011), ‘The Mediator Between Head na Hands Must Be the Heart’ (2014) e ‘Machine Messiah’ (2017) dão o tom da apresentação. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 12/7, 22h. R$ 99/R$ 199. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liniker e Os Caramelows

Sucessor de ‘Remonta’ (2016), ‘Goela Abaixo’ é o segundo álbum do grupo, que traz faixas como ‘Lava’ e ‘Calmô’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 13/7, 21h; 14/7, 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Rita

Ao lado de cinco músicos, a cantora faz o show ‘Samba de Maria’, com músicas de Arlindo Cruz, Gonzaguinha e outros compositores. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 19 e 20/7, 22h. R$ 100/R$ 210. Cc.: todos. Cd.: todos.

Monsta X

Um dos principais nomes da música pop da Coreia do Sul, divulga o terceiro álbum de estúdio, ‘Take.2 We Are Here’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 19/7, 20h. R$ 110/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Carolina

Comemorando 20 anos de carreira, a cantora e compositora faz show da turnê ‘Fogueira em Alto Mar’, que marca sua volta às canções inéditas após seis anos. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 26 e 27/7, 22h. R$ 119/R$ 309. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

A cantora apresenta as músicas dos quatro EPs do projeto ‘Veia Nordestina’, em que ela interpreta ritmos nordestinos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 26/7, 22h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Depois de lançar um CD e DVD gravado ao vivo em João Pessoa, o artista faz show interpretando músicas como ‘Admirável Gado Novo’ e ‘Chão de Giz’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 26/7, 22h30; 28/6, 20h. R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.