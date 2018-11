12 atrações infantis para curtir o feriado prolongado em São Paulo

+ Baseado nas historinhas da Coleção Disquinho, sucesso entre as décadas de 1960 e 1980, com músicas compostas ou adaptadas por João de Barro, o espetáculo Braguinha – Sons, Canções e Histórias narra as aventuras de duas crianças que se perdem na floresta e acabam pedindo abrigo numa casa de barro. Seu Braga acolhe os pequenos e lhes apresenta músicas, histórias e também alguns objetos raros – como uma antiga vitrola, que, quando ligada, transporta seus ouvintes para incríveis aventuras em contos clássicos, mostrando ao público infantil seus personagens e canções. Com Cia. Coisas Nossas de Teatro. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. 3ª (20), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis, com retirada de ingresso). Até 16/12.

+ O Brinquedance tem programação com arte, brincadeiras sensoriais e vários shows no feriado prolongado: hoje (16), tem Beatles para Crianças; sábado (17), Banda Mirim; domingo (18), Estevão Marques e a Banda Maravilha; 2ª (19), Palhaça Rubra e a Banda Matinê; e, por fim, o Grupo Triii, na 3ª (20). As performances ocorrem sempre em duas sessões – às 15h30 e 16h30. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º andar. 14h/19h. R$ 35/R$ 70. Até 3ª (20).

+ Em Scaratuja, espetáculo voltado para os pequenininhos (no caso, bebês de até 3 anos de idade), a dupla de atores Vladimir Camargo e Aline Volpi leva o público a seguir pelo universo do desenho, desde os primeiros rabiscos malfeitos até a representação das formas. A ideia é mostrar o quanto podemos descobrir e nos divertir quando criamos livremente. Sesc Consolação. Espaço Beta (60 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (17), 14h e 16h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ No musical A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha, a turma da famosa personagem viaja pelo Brasil com um ‘carrinho de histórias’. Dir. Marcos Luporini e Juliano Prado. 60 min. Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. Sáb. (17) e dom. (18), 15h; 3ª (20), 11h30 e 15h. R$ 60/R$ 100.



CINEMA

Cine Kids

Nesta edição do projeto, o clássico ‘101 Dálmatas’, que traz a história da vilã Cruella e de sua saga por um casaco de pele de dálmata, é exibido. 79 min. Livre. Museu da Imagem e do Som. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117 4777. Sáb. (17), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine Meninada

A edição de novembro exibe o filme ‘Meu Malvado Favorito 2’, sequência da história sobre o agora ex-vilão Gru. 98 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (17), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Contos de Aiyê

O Coletivo Quizumba apresenta narrativas da tradição oral africana. Nesta semana, ‘O Canto das Águas’ retrata a rainha do mar Iemanjá. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Biblioteca

(4º andar). R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. Sáb. (17) e 3ª (20), 15h. Grátis.

MÚSICA

Meu Primeiro Municipal

O musical ‘Um Sonho de Natal’, suíte de ‘O Quebra-nozes’ de Tchaikovski, acompanha Clara, que, após ganhar o boneco Quebra-nozes, embarca em um mundo de sonho e fantasia. 80 min. Livre. Teatro Municipal (1.523 lug.). Pça. Ramos deAzevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (17), 12h. R$ 15/R$ 20.

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações, para crianças e seus acompanhantes, sobre a turma de Mauricio de Sousa – como uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. Excepcionalmente, na 2ª (19), o parque estará aberto (11h/19h) e na 4ª (21), fechado. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 10h30/ 16h30 (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 77/R$ 154. www.parquedamonica.com.br

TEATRO

Nerina – A Ovelha Negra

O espetáculo dirigido por Fernanda Maia e Sidnei Caria é baseado na obra de Michele Iacocca. Na história, Nerina, uma ovelha negra, não é aceita em seu próprio rebanho. 55 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom. (18) e 3ª (20), 12h. R$ 5/R$ 17.

Numvaiduê

O espetáculo reúne parte do elenco paulistano do grupo Doutores da Alegria, que leva ao palco a ideia de como seria um hospital dos sonhos. Dir. Gustavo Kurlat. 50 min. Livre. Teatro Leopoldo Fróes (111 lug.). Av. João Dias, 822, S. Amaro, 5541-7057. Sáb. (17) e dom. (18), 14h e 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

A LaMínima Circo e Teatro conduz atividades nesta edição do projeto, no sábado (17) e no domingo (18). Nos dois dias, às 14h, na Sala Multiuso, a ‘Oficina Acrobática Pais e Filhos’ permite a experimentação de técnicas circenses. E, às 16h, na Sala Itaú Cultural, o espetáculo ‘Reprise’ apresenta dois palhaços que decidem realizar um trabalho em parceria. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô

Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (17) e dom. (18), 11h/16h30. Grátis. Inf.: bit.ly/FdsFIC