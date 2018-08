12 atrações gratuitas para aproveitar neste fim de semana em São Paulo

Crianças

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro por um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do Sítio do Picapau Amarelo, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/ 17h; dom., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/12.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Exposições

Irving Penn: Centenário

Em 12 eixos temáticos, são exibidas 230 imagens dos diferentes percursos seguidos pelo fotógrafo em seus 70 anos de carreira. Comumente associado às fotografias de moda, Penn também retratou de artistas e escritores; fez registros etnográficos em viagens pelo mundo; e fotografou até mesmo nus femininos que confrontavam padrões de beleza. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 18/11.

O Outro Trans-atlântico: Arte Ótica e Cinética no Leste Europeu e na América Latina entre os Anos 50 e 70

A mostra apresenta cerca de cem obras produzidas por mais de 30 artistas e coletivos no período do pós-guerra. Na seleção brasileira, aparecem nomes como Abraham Palatnik, Lothar Charoux e Lygia Clark. Entre outros latino-americanos, estão Julio Le Parc e Carlos Cruz-Diez. E Vera Molnar, Grzegorz Kowalski e Vyacheslav Koleychuk são alguns dos nomes europeus. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400, metrô Faria Lima. 10h30/21h30 (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 28/10.

Música

Jorge Aragão

Com mais de 40 anos de carreira, o sambista relembra sucessos como ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (25), 18h. Grátis.

Jupiter & Okwess

Misturando ritmos do congo, rock e funk, o cantor e seu grupo fazem apresentação do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (26), 16h. Grátis.

Luisa Maita

No álbum ‘Fio da Memória’ (2016), o segundo de sua carreira, a cantora e compositora explora nuances eletrônicas. Faixas do álbum de estreia, ‘Lero-Lero’ (2010), também são interpretadas no show. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (26), 16h. Grátis.

Passeios

Feira de Artes da Vila Madalena

A festa chega à sua 41ª edição ocupando quarteirões entre as ruas Fradique Coutinho, Wisard, Fidalga, Purpurina e Aspicuelta. O evento terá mais de 400 expositores de arte e moda; blocos de carnaval – como o Domingo Ela Não Vai -; atrações infantis; e o Festival da Boa Comida, que prioriza alimentos orgânicos. Dom. (26), 9h/20h. Grátis.

Festa das Nações

Realizada há 28 anos, a festa chega a mais uma edição, promovendo o encontro entre as culturas de diversos países. Barraquinhas de comida e apresentações artísticas, incluindo danças folclóricas, shows e corais, fazem parte da programação do evento. Paróquia Sant’Ana. R. Regina Badra, 282, Alto da Boa Vista. Sáb. (25), 12h/22h; dom. (26), 10h/21h. Grátis.

Teatro

Arrufos

Do Grupo XIX de Teatro, a peça, de 2007, é resultado de uma pesquisa em torno da história do amor privado no Brasil e seus desdobramentos até os dias de hoje. A direção de arte é de Renato Bolelli Rebouças, vencedor do Prêmio Shell por este espetáculo. 80 min. 14 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h do dia do espetáculo). Até dom. (26).

Renato Russo – O Musical

Dirigido por Mauro Mendonça Filho, o espetáculo narra a trajetória de Renato Russo, desde a juventude ligada ao punk até o sucesso com o grupo Legião Urbana. Com Bruce Gomlevsky. 120 min. 12 anos. Largo da Batata, s/nº, metrô Faria Lima. Sáb. (25), 19h. Grátis.