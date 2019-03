11 filmes nacionais em cartaz nos cinemas paulistanos

Tito e Os Pássaros

(Brasil/2018, 73 min.) – Animação. Dir. Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar. Tito é um menino destemido que nutre grande simpatia pelos pássaros. Ao tentar criar uma máquina para traduzir a linguagem das aves, ele descobre uma maneira de curar o medo. Livre.

Albatroz

(Brasil/2019, 93 min.) – Suspense. Dir. Daniel Augusto. Com Alexandre Nero, Andréa Beltrão, Maria Flor. Casado com Catarina, uma compositora de jingles publicitários, o fotógrafo Simão se apaixona pela atriz judia Renée, com quem viaja a Jerusalém. Lá, ele registra um atentado terrorista e fica mundialmente famoso, mas também sofre críticas por não ter evitado a tragédia. 14 anos.

Cinderela Pop

(Brasil/2019, 95 min.) – Família. Dir. Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Fernanda Paes Leme. A adolescente Cintia Dorella descobre uma traição no casamento dos pais e vai morar na casa da tia. Ela passa a trabalhar como DJ, mas não esperava que um príncipe encantado pudesse fazê-la se apaixonar. Livre.

Diários de Classe

(Brasil/2019, 76 min.) – Documentário. Dir. Maria Carolina da Silva, Igor Souza. Com Vânia Lúcia, Maria José. Em três salas de aula para adultos se destacam três mulheres que têm em comum o desejo de melhorar de vida. Vânia frequenta as aulas no presídio feminino enquanto acompanha o lento desenrolar de seu processo criminal; a empregada doméstica Maria José todas as noites vai às aulas da Educação de Jovens e Adultos levando junto a filha pequena; e a adolescente transexual Tifany busca se adaptar à vida em abrigo e ser tratada pelo nome que escolheu para si mesma. 12 anos.

Elegia de Um Crime

(Brasil/2019, 92 min.) – Documentário. Dir. Cristiano Burlan. Com Cristiano Burlan. O diretor reconstrói a imagem e vida da mãe, assassinada em Uberlândia. 14 anos.

Eleições

(Brasil/2019, 100 min.) – Documentário. Dir. Alice Riff. A rotina do ensino médio em uma escola é alterada por conta das eleições do grêmio estudantil, afetando as relações entre os alunos. 12 anos.

Mal Nosso

(Brasil/2017, 92 min.) – Terror. Dir. Samuel Galli. Com Fernando Cardoso. Arthur, um exorcista, usa a internet para contratar Charles, um assassino em série, para proteger sua filha Michele de uma possessão demoníaca. 16 anos.

Pastor Cláudio

(Brasil/2019, 76 min.) – Documentário. Dir. Beth Formaggini. Com Cláudio Guerra, Eduardo Passos. Um encontro entre o bispo Cláudio Guerra, responsável por assassinar os opositores à ditadura militar brasileira, e Eduardo Passos, um psicólogo e ativista dos direitos humanos. 12 anos.

Sai de Baixo – O Filme

(Brasil/2019, 83 min.) – Comédia. Dir. Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Miguel Falabella. Caco Antibes sai da cadeia e descobre que a família mais conhecida do Arouche agora mora de favor no quarto do porteiro Ribamar. 12 anos.

Sobre Rodas

(Sobre Rodas, Brasil/2018, 75 min.) – Drama. Dir. Mauro D'Addio. Com Lara Boldorini, Cauã Martins. Lucas chega a uma nova escola após sofrer um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Lá, se torna amigo de Laís, que sonha em conhecer o pai que a abandonou. Juntos, os dois decidem fugir de casa. Livre.

Tá Rindo de Quê?

(Brasil/2018, 95 min.) – Drama. Dir. Claudio Manoel e Alvaro Campos. Com Bruno Mazzeo. Diante da brutalidade da ditadura militar no Brasil, humoristas foram ameaçados por piadas e quadros televisivos, tema explorado pelo filme. 12 anos.