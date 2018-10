11 espetáculos infantis para conferir em São Paulo

A Menina e o Tempo

Em seu novo espetáculo, a Trupe Pé de Histórias faz uma divertida mistura de teatro, música ao vivo e vídeo. No enredo, Nina é uma garotinha que acumula tantos afazeres que nunca lhe sobra tempo para brincar. No domingo, quando ela e seu pai passariam o dia se divertindo juntos, ambos se perdem em seus smartphones e, com isso, uma fenda no tempo se abre! Agora, sem energia nem Wi-Fi, ela não tem como acessar os aplicativos para voltar pra casa. Para conseguir resgatar o pai e ainda aproveitar o tempo perdido, Nina terá de contar com a ajuda de Antígona, uma simpática tartaruga; a libélula Efêmera; e uma siri chamada… Siri. min. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/11.

Alice, O Musical

A famosa história da garotinha em busca de um coelho branco, perdida em um mundo de fantasias, é contada neste espetáculo a partir da personagem Alice já crescida. Inspirada no crescimento da menina, a montagem adaptou a linguagem original à realidade infanto-juvenil contemporânea, abordando temas como bullying, distanciamento familiar e dificuldades na adolescência. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7003. Sáb. e dom., 15h. R$50/R$60. Até 28/10.

Branca de Neve – O Musical

Com direção geral de Billy Bond, a montagem é inspirada no conto do livro original dos Irmãos Grimm. Efeitos especiais, recursos 4D e ilusionismo fazem parte do espetáculo, que reúne 180 figurinos e 35 trocas de cenários. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150. Até 28/10.

Casa Caramujo

Com texto e direção de Gustavo Paso, a montagem acompanha um menino que, ao perceber que a mãe está doente, consegue ‘aprisionar’ a morte. Ao voltar para casa, descobre sua mãe totalmente curada. 60 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 28/10.

A Cachorrada

Lili é uma menina que adora animais e tem vários bichos de estimação. Depois de levar uma bronca da mãe, ela tem um pesadelo em que precisa resgatar os bichinhos de um lixão. O espetáculo é dirigido por Joca Andreazza. 60 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 28/10.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

A Dama e o Vagabundo

Baseado no conto original do autor Ward Greene, o espetáculo da Trupe dos Avós acompanha a Dama e sua dona, que traz Frederica, uma gata siamesa, para casa. Enquanto isso, o Vira-Lata, amigo de Joca, se apaixona pela Dama e a convida para passear na rua. Desacostumada com os perigos das ruas, ela é presa por João Cachorrão, chefe do canil. Frederica se aproveita da situação para se livrar de vez da Dama e começa, a partir daí, uma grande aventura para retornar ao lar. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural. (214 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque, 3337-4517. Dom., 16h. R$ 50. Até 28/10. Vendas pelo site: www.sampaingressos.com.br

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. O espetáculo se passa no ano de 2097 para contar as aventuras de três personagens: um magnata dos canudos de plástico, Sr. Meganudo, um cientista preocupado com as abelhas e uma agente ambiental, determinada a atrapalhar os planos do magnata. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2.073, Cerqueira César, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

A Flauta Mágica

A produção da Cia. Imago, baseada na obra homônima de Mozart e Schikaneder, utiliza a técnica do teatro negro – que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador – e conta a trajetória do Príncipe Tamino, que precisa desbravar temíveis aventuras para resgatar a princesa Pamin. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 25/11.

Os Livros de Jonas

Jonas, de 17 anos, mora na periferia e quer ser escritor. Ele monta uma biblioteca no ‘puxadinho’ da mecânica de seu pai, que quer que o filho siga sua profissão. Além disso, o jovem guarda uma paixão secreta por Beatriz. Com dificuldade de expressar os sentimentos, ele os revela por meio de personagens de livros como Dom Quixote, Cyrano de Bergerac, Romeu e Julieta. A montagem tem direção de Solange Dias. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom., 11h. R$5/R$17 (até 12 anos, grátis). Dom. (28), excepcionalmente, não haverá sessão. Até 25/11.

Pequena História para Um Tempo sem Memória

O espetáculo infanto-juvenil do Coletivo Quizumba conta a história de um marabu, cujo bater das asas fez com que as memórias dos moradores de uma cidade desaparecessem. Apenas dois irmãos conseguem se salvar. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (387 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 27/10.