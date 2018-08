11 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ No dia em que completa nove anos, Isabel enfrenta um difícil dilema ao sair de casa sozinha pela primeira vez: de um lado, o medo do desconhecido; de outro, a coragem de buscar o novo. Assim começa a história do musical infantojuvenil Lá Dentro Tem Coisa, baseado no premiado projeto ‘Partimpim’, de Adriana Calcanhotto.

Em cena, o elenco canta ao vivo nove músicas – oito delas do disco ‘Adriana Partimpim’, apresentando novos arranjos, que vão servir como um fio condutor da história. São elas: ‘Lição de Baião’, ‘Oito Anos’, ‘Ciranda da Bailarina’, ‘Ser de Sagitário’, ‘Borboleta’, ‘Formiga Bossa Nova’, ‘Fico Assim Sem Você’ e ‘Saiba’. 6 anos. Teatro Folha. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 30/9.

+ Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo infantil Pequena Magdalena tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 5 anos. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.

+ Com 17 anos de carreira, o grupo Tiquequê apresenta o show ‘Barulhinho, Barulhão’, com músicas atuais e releituras de cantigas; coreografias com objetos inusitados; transformação de elementos simples em efeitos estéticos incríveis; e também percussão corporal. O trio é formado pelas primas Diana e Bel Tatit e pelo músico Wem. Livre. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Sáb. (4), 16h30 (abertura da casa, 15h). R$ 80/R$ 140.

+ O concerto Salada Russa, da série Aprendiz de Maestro, une música, teatro e dança para apresentar a obra de compositores do Leste Europeu, sob regência de João Maurício Galindo. No repertório, Borodin, Glinka e Tchaikovski. 60 min. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (4), 11h. R$ 80/R$ 90.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de dança, música, circo e teatro, com os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da curiosa menina Ly. 90 min. Livre. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, 2076-0087. 3ª a 6ª, 20h; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 40. Até 26/8.

MÚSICA

Estação Villa-Lobos

Do projeto Meu Primeiro Municipal, a apresentação é uma viagem pela vida de Villa-Lobos, desde a infância até seu reconhecimento internacional. 50 min. Livre. Theatro Municipal (1.500 lug). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (4), 12h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

TEATRO

A Arca de Noé

Inspirado nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, o espetáculo dirigido por Edson Bueno explora a famosa história bíblica a partir de poemas como ‘O Pato’ e ‘Corujinha’. 60 min. Livre. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. Sáb. (4) e dom. (5), 16h. R$ 80.

Cruella – Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (249 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 97444-3515. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 9/9.

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro por um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/8.

É Tudo Família

Baseado na obra da autora alemã Alexandra MAxeiner, o espetáculo infantojuvenil explora o significado de ‘família’ a partir de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, jovens que têm uma hora para apresentar um seminário na escola e responder: “o que é família?” 60 min. 8 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 23/9.

Rinocerantas

Inspirada no texto ‘O Rinoceronte’, do romeno Eugène Ionesco, a montagem da Cia. Lona de Retalhos acompanha a história de pessoas que se transformam em rinocerontes por serem intolerantes umas com as outras. A descoberta rende cenas divertidas e propõe uma reflexão sobre temas como convivência e tolerância. 55 min. 4 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 25/8.