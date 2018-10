11 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em SP

+ O Dia das Bruxas vai ganhar uma matinê de arrepiar, no Bourbon Street, em Moema. Os pequenos e suas famílias estão convidados para uma animada festa à fantasia, com direito a poções mágicas, decoração temática especial, espaço para maquiagens assustadoras e show de rock para toda a família. A abertura da casa será às 12h30, com opções de almoço à la carte, e, às 15h, a banda Zoombeatles sobe ao palco para apresentar um espetáculo com toda a magia do rock’n’roll, convocando as crianças para curtirem os maiores sucessos do consagrado quarteto de Liverpool. Livre. Bourbon Street Music Club. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (28), a partir das 12h30. R$ 25/R$ 50 (menores de 5 anos, grátis).

+ O espaço de brincar Pé de Baraúna promove a 4ª edição da festa Domingo Pé de Cachimbo para comemorar o aniversário de Saci-pererê. Na programação, muita história, música (com a presença do trio Pé de Amora), capoeira e até uma ‘Caçada ao Saci’. Separe a sua fantasia! O evento será colaborativo – cada participante poderá levar um prato de doce ou salgado. R. Desembargador Theodomiro Dias, 26, Butantã, 98965-8866. Dom. (28), 13h/18h30. Grátis.

+ A unidade do StartArte do Shopping Villa-Lobos promove evento com oficinas, brincadeiras, concurso de fantasias e um super show da banda Kiss for Kids (foto acima). Além disso, os pequenos receberão um mapa de gostosuras e travessuras, para percorrer as lojas em busca de doces. O evento ocorre no foyer externo do teatro, localizado no 4° piso do shopping. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 94035-7804. Sáb. (27), 12h/18h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CINEMA

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe ‘Alice no País das Maravilhas’, dirigido por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske. Na história, Alice decide seguir um misterioso coelho e acaba entrando em um buraco que a leva ao País das Maravilhas. 75 min. Livre. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (27), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

LIVROS

Não Somos Anjinhos

O lançamento do livro do ilustrador argentino Gusti inclui uma oficina de desenhos às 15h30, além de uma sessão de autógrafos às 16h30. No evento, o autor irá conversar com o público sobre a sua obra, que faz um retrato da vida de crianças com Síndrome de Down. Livraria Novesete. R. França Pinto, 97, Vila Mariana, 3806-1636. Sáb. (27), 15h30. Grátis.

TEATRO

Alice, O Musical

A famosa história da garotinha em busca de um coelho branco, perdida em um mundo de fantasias, é contada neste espetáculo a partir da personagem Alice já crescida. Inspirada no crescimento da menina, a montagem adaptou a linguagem original à realidade infantojuvenil contemporânea, abordando temas como bullying, distanciamento familiar e dificuldades na adolescência. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7003. Sáb. (27) e dom. (28), 15h. R$ 50/R$ 60.

A Bela e A Fera

Com direção de Brunno Rizzo, um dos principais clássicos de contos de fadas chega aos palcos com elenco formado por 50 pessoas, além de 200 figurinos assinados por Bruno de Oliveira. Dividido em dois atos, o musical conta com projeções em 3D, que promovem a interação entre os personagens e os cenários. 90 min. Livre. Teatro NET (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. 6ª (26), sáb. (27) e dom. (28), 20h. R$ 75/R$ 250.

Branca de Neve – O Musical

Com direção geral de Billy Bond, a montagem é inspirada no conto do livro original dos Irmãos Grimm. Efeitos especiais, recursos 4D e cenas de ilusionismo fazem parte do espetáculo, que reúne 180 figurinos e 35 trocas de cenários. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (27) e dom. (28), 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150.

Casa Caramujo

Com texto e direção de Gustavo Paso, a montagem acompanha um menino que, ao perceber que a mãe está doente, consegue ‘aprisionar’ a morte. Ao voltar para casa, descobre sua mãe totalmente curada. 60 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª (26), sáb. (27) e dom. (28), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

A Dama e o Vagabundo

Baseado no conto original do autor Ward Greene, o espetáculo da Trupe dos Avós acompanha Dama e sua dona, que traz Frederica, uma gata siamesa, para casa. Enquanto isso, o Vira-Lata, amigo de Joca, se apaixona por Dama e a convida para passear na rua. Desacostumada com os perigos das ruas, ela é presa por João Cachorrão, chefe do canil. Frederica se aproveita da situação para se livrar de vez de Dama e começa, a partir daí, uma aventura para retornar ao lar. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural. (214 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque, 3337-4517. Dom. (28), 16h. R$ 50. Vendas pelo site: www.sampaingressos.com.br

Panos e Lendas

O espetáculo faz parte da mostra ‘Itinerário do Pasárgada’, que comemora 47 anos de estrada do grupo Pasárgada. Em homenagem à cultura popular, o espetáculo dirigido por José Geraldo Rocha e Wladimir Capella narra a história da criação do mundo sob o olhar de dois índios. 55 min. Livre. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (27) e dom. (28), 16h. Grátis.