100 filmes do Merten: confira dicas do que assistir em streaming durante a quarentena

Luiz Carlos Merten

Com as salas fechadas, multiplicam-se as opções de filmes on demand, nas diferentes plataformas de streaming, como Now e Vivo Play. A rede Arteplex adapta-se aos novos tempos e começa a liberar sua cartela, mas o faz por etapas, ainda em conta-gotas.

A seu favor pode-se dizer que são todos filmes bons, de um perfil talvez mais seletivo, mas capazes de prender a atenção e segurar o interesse de qualquer espectador, mesmo o mais desavisado.

Começa com um filme de futebol, tanto mais atraente porque as competições esportivas estão suspensas e, pelo menos por agora, bater bola só é possível na ficção. Guarde as datas.

Desafio de Um Campeão

A partir desta quinta-feira, 26. Sucesso na Festa do Cinema Italiano, no ano passado, o longa mostra jogador indisciplinado que está arriscando sua carreira. O clube contrata um professor introvertido para colocá-lo nos eixos. O que começa como atrito vira amizade graças ao trabalho do diretor Leonardo D’Agostini e dos atores Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.

Retablo

A partir do dia 2 de abril. O belíssimo longa do peruano Álvaro Delago-Aparicio narra a pungente história de um garoto que está sendo preparado pelo pai para segui-lo na função de construir retábulos (construção de madeira ou pedra, em forma de painel e com lavores, que se coloca na parte posterior dos altares). A descoberta de um segredo íntimo do pai desestabiliza a vida familiar e coloca em xeque a vocação do rapaz. Uma maneira íntima e sofrida de abordar questões ligadas à família e à diversidade sexual.

Adam

Também a partir do dia 2 de abril. A marroquina Maryam Touzanio foi indicada por seu país para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional deste ano.

Não ficou entre os finalistas, mas a história da viúva que acolhe em sua casa, e no pequeno negócio, uma jovem grávida que terá o filho sozinha é uma joia. O mundo visto do balcão de uma lojinha. As atrizes Lubna Azabal e Nisrin Erradi são admiráveis.

Pássaros de Verão

A partir do dia 9 de abril. Ciro Guerra ganhou projeção quando O Abraço da Serpente foi o primeiro filme colombiano indicado para concorrer ao Oscar.

O novo filme mostra como a cultura da droga disseminou-se no país e virou um grande negócio. A disputa de duas famílias no quadro da herança dos mitos da cultura indígena Wayu, incluindo o presságio dos pássaros e a punição dos deuses.