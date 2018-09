10 shows para ver em outubro em São Paulo

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

Vance Joy

O artista australiano vem ao país com a turnê de seu novo álbum, ‘Nation of Two’, lançado em fevereiro. Audio (2.800 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5/10, 20h30. R$ 240/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Os integrantes da formação original do Legião Urbana comemoram as três décadas dos discos ‘Dois’ (1986) e ‘Que País é Este’ (1987). O projeto conta com os vocais de André Frateschi. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5/10, 23h. R$ 140/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roger Waters

A turnê ‘Roger Waters – Us + Them’ reúne clássicos do Pink Floyd, como ‘Wish You Were Here’, e canções de seu mais recente trabalho solo, ‘Is This the Life We Really Want?’ (2017). Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. 9 e 10/10, 21h. R$ 330/R$ 810. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Peter Hook & The Light

O ex-baixista do New Order apresenta músicas dos álbuns ‘Technique’ (1989) e ‘Republic’ (1993), além de tocar um set com clássicos do Joy Division, banda que também integrou. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 10/10, 21h (abertura da casa). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Franz Ferdinand

Pela oitava vez no Brasil, a banda escocesa volta com a turnê que divulga o disco ‘Always Ascending’, lançado em fevereiro. A apresentação faz parte do Popload GIG. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 12/10, 21h30. R$ 230/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Z Festival

O festival voltado para o público jovem tem a cantora Camila Cabello (foto) como principal atração. A banda Rouge e o DJ Zeeba também estão no line-up do evento. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. 14/10, a partir de 13h55. R$ 260/R$ 600. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Nick Cave & The Bad Seeds

Em apresentação única no país, pelo Popload GIG, o cantor australiano traz a turnê do álbum ‘Skeleton Tree’ (2016). A abertura fica por conta da banda Cigarettes After Sex. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 14/10, 20h. R$ 200/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milton Nascimento e Maria Gadú

Em conjunto com a orquestra sob regência de Carlos Prazeres, os artistas se apresentam no último espetáculo do projeto ‘Prudential Concerts’, que homenageia os 60 anos da bossa nova. Teatro Renault (1.533 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 16/10, 21h. R$ 50/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: R, V.

Fernanda Abreu

A cantora apresenta o show ‘Amor Geral’, do disco homônimo de 2016. A noite conta com participações especiais, como a do produtor e DJ americano Afrika Bambaataa. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 20/10, 23h30. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Shakira

A colombiana retorna ao Brasil com a turnê ‘El Dorado World Tour’, de seu último trabalho que lançou sucessos como ‘Chantaje’ e ‘Me Enamoré’. A abertura fica por conta do duo de DJs Cat Dealers. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. 21/10, 21h (show de abertura, 19h30). R$ 240/R$ 570 (esgotado).