10 restaurantes paulistanos para visitar no fim de semana

+ O restaurante da Basilicata renovou o cardápio. O chef Rafael Lorenti introduziu pratos como a ‘Parmigiana Di Melanzane’ (R$ 57; foto), lasanha de berinjela com muçarela e molho de tomate. R. 13 de Maio, 596, Bela Vista, 3289-3111. 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª e sáb., 12h/15h30 e 19h30/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Dedicado à gastronomia libanesa, o Arabia conta com menu de sopas assinado pela chef Leila Youssef Kuczynski, a maioria à base de grãos. A ‘Sopa Harira’ (foto), que é servida às sextas-feiras, leva carne bovina, lentilha, grão-de-bico, tomate, cebola e ervas frescas. Os preços das sopas variam de R$ 19,80 a R$ 39,90. R. Haddock Lobo, 1.397, Jd. Paulista, 3061-2203. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O restaurante Farabbud apresenta clássicos pratos do cardápio para este inverno. Um deles é o ‘Chacrie’ (R$ 65, foto), ragu de fraldinha na coalhada fresca, com anéis de cebola dourados servidos com arroz cherry. R. Diogo Jacome, 360, V. Nova Conceição, 3044-4358. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (5ª e 6ª, 12h/15h30 e 18h30/23h; sáb., 12h/ 23h; dom. e fer., 12h/22h30). Cc.: A, M, D e V. Cd.: A, M, D e V.

Árabe

Halim

Em um ambiente simples, faz com competência pratos tradicionais da culinária árabe. O ‘Prato Completo’ é um rodízio com seis opções de entradas frias, seis de pratos quentes e sobremesa (R$ 78, por pessoa). R. Doutor Rafael de Barros, 56, Paraíso, 3887-5167 (144 lug.). 10h/23h (dom., até 16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Arimbá

A chef Angelita Gonzaga comanda esta casa com jeitão de interior. Carro-chefe, o ‘Rojão’ é um espeto de carne suína e especiarias, servido como entrada (R$ 59,90), com molho de alho e farofa, ou como prato (R$ 115,50, para dois), acompanhado de andu tropeiro e arroz. Alguns pratos servem duas pessoas, como o ‘Arroz dos Pampas’ (R$ 39,90), com feijão andu e queijo. R. Min. Ferreira Alves, 464, V. Pompeia, 3477-7063 (62 lug.). 6ª e sáb., 12h/23h50; dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª a 5ª).

Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.

Carnes

Martín Fierro

Serve ótimas carnes com cortes à moda argentina, como o bife de chorizo (R$ 126) e o bife noix (R$ 135). De acompanhamento, fique com a saborosa porção de batata inglesa e batata-doce assadas com alho e alecrim (R$ 24). De sobremesa, vale pedir a taça com creme de limão-siciliano (R$ 11). R. Aspicuelta, 683, V. Madalena, 3814-6747 (100 lug.). 12h/23h. Cc.: todos. Cd: todos.

Italiano

Famiglia Mancini

A trattoria de Walter Mancini, famosa por suas longas filas nos fins de semana, funciona desde 1980. O bufê de antepastos, com grande variedade de saladas, frios e queijos, é ótimo (R$ 14, 100g). Entre os pratos, prove o filé à parmegiana (R$ 168) ou a perna de cabrito (R$ 298). R. Avanhandava, 81, Consolação, 3256-4320 (150 lug.). 11h30/1h (5ª 11h30/1h30; 6ª e sáb., até 2h30; dom., até 0h).

Cc.: todos. Cd: todos.

Japonês

Toro Sushi

O filé mignon ‘Jku Shogayaki’ com purê de cará e rúcula (R$ 53) é preparado com cuidado. Outra boa opção é o menu-degustação (R$ 212; R$ 226, com sushi), com sete pratos e uma sobremesa. Al. dos Anapurus, 1430, Moema, 2386-6966 (60 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; 2ª, 19h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Zi Tereza

Faz redondas sobre massa média e coberturas como a ‘Toscana’, de calabresa com muçarela (R$ 79). A seleção também inclui versões como a pizza de shitake ou shimeji (R$ 85). Av. Vereador José Diniz, 3401, Campo Belo, 5533-3319 (220 lug.). 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Figo

Entre os pratos servidos no charmoso salão, está o Atum asiático, cogumelos ,algas, wakame,quinoa e molho teriaki (R$ 72). R. Diogo Jacome, 372, V. Nova Conceição, 3044-3193 (60 lug.). 12h/15h00 e 19h/23h (sáb., 12h/16h00 e 19h/23h30; dom. e fer., 12h/16h30). Cc.:A, M e V. Cd.: A, M e V.