10 peças que voltam a São Paulo em janeiro

Amigas, Pero no Mucho

A comédia de Célia Forte traz um encontro entre um grupo de amigas que fala sobre tudo e todos. O detalhe: elas são todas interpretadas por homens. Dir. José Possi Neto. Com Elias Andreato, Leandro Luna e outros. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 3ª e 4ª, 21h. R$ 40/R$ 50. Até 27/3.

Anti-comics – Paródia dos Super-heróis

Montagem do Coletivo Teatral Commune, a comédia dirigida por Augusto Marin e Sérgio Osses retrata ironicamente os mitos dos poderes em situações de fragilidade. A peça é inspirada em textos da autora argentina Sonia Daniel que parodiam personagens como Superman, Batman e Mulher Maravilha. 60 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, 3476-0792. A partir de 12/1. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 27/1.

Entre! A Porta Está Aberta

Com direção de Dan Rosseto, a peça conta a história de duas irmãs (Márcia Manfredini e Glória Rabelo) que não se veem com muita frequência. Quando uma visita a outra por uma semana, revelações do passado vêm à tona. 60 min. 12 anos. Teatro Shopping West Plaza. Sala Nicette Bruno (120 lug.). Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 4858-1421. Sáb. e dom., 18h. R$ 60. Até 3/2.

Festa, a Comédia

O ator Maurício Machado comemora 30 anos de carreira com solo em que interpreta textos de autores como Walcyr Carrasco e Heloísa Périssè. 80 min. 12 anos. Teatro Shopping West Plaza. Sala Laura Cardoso (150 lug.). Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca. A partir de 12/1. 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50/R$ 60. Até 10/2.

Hotel Tennessee

Encenada pelo grupo de estudos da obra de Tennessee Williams do Grupo Tapa, o espetáculo ocupa um casarão reformado em Campos Elísios. Conduzindo o público pelos cômodos do local, um elenco dirigido por Ana Lys e Brian Penido Ross apresenta cenas de 12 peças do dramaturgo americano, tais como ‘Mr Paradise’ e ‘Um Bonde Chamado Desejo’. 75 min. 12 anos. Casa Don’Anna (25 lug.). R. Guaianases, 1.149, Campos Elísios. A partir de 17/1. 5ª, 20h; 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h30; dom., 17h e 19h30. R$ 40 (reservas por WhatsApp: 99386-8150). Até 17/3.

Megera Domada

Na adaptação da obra de Shakespeare dirigida por Aimar Labaki, Agnes Zuliani e Rogério Brito revezam-se nos papéis da história das irmãs Catarina e Bianca e de seus pretendentes. 75 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 11/1. 6ª e sáb., 21h. R$ 40. Até 16/2.

Na Cama

Adaptação do filme homônimo do chileno Julio Rojas, a peça mostra o primeiro e último encontro de um casal que se conheceu em uma festa horas antes.Dir. Renato Andrade. Com Cristiane Wersom e Pedro Bosnich. 55 min. 16 anos. Teatro Viradalata (250 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. A partir de 12/1. Sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 20. Até 27/1.

Olho Vivo

O espetáculo do Teatro Popular União e Olho Vivo presta uma homenagem ao bairro Bom Retiro, destacando sua rotina e seus habitantes, desde gerações de imigrantes até os moradores atuais. 60 min. Livre. Teatro Popular União e Olho Vivo (60 lug.). R. Newton Prado, 766, Bom Retiro, 3331-1001. A partir de 12/1. 6ª, 21h; sáb. e dom., 16h30 e 19h30. Grátis.

Pontos de Vista de Um Palhaço

Dirigido por Maristela Chelala e baseado na obra do dramaturgo alemão Heinrich Böll, o monólogo mostra um palhaço em crise (Daniel Warren) que busca ajuda em uma sessão de terapia. 75 min. 12 anos. Inbox Cultural (40 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, metrô Faria Lima, 99587-4150. A partir de 12/1. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 3/2.

Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata

Os atores Danilo Grangheia, Celso Frateschi e Fernando Eiras (foto) atuam em peça de Mauricio Kartun baseada na história de Caim e Abel. Dir. Marco Antonio Rodrigues. 100 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de 11/1. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/2.