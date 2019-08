10 peças infantis para conferir em São Paulo

Chapeuzinho Vermelho

A companhia Le Plat du Jour apresenta uma versão autoral do clássico infantil. Tudo começa com uma grande brincadeira, em que duas palhaças descobrem um armário cheio de ‘chapéus’. Tais objetos as conduzem por uma incrível viagem, na qual o fio condutor é dado pela história da Chapeuzinho – conto escrito pelos Irmãos Grimm. 60 min. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 1º/9.

Desbotou

Dirigida por Adriano Merlini e Luiza Torres, a montagem é inspirada no conto ‘Quando as Cores Foram Proibidas’, de Monika Feth. A história acompanha Catarina, garota que vive em um país cinza e presencia o nascimento de uma flor colorida. A protagonista decide, então, lutar contra a proibição das cores no local. 50 min. Livre. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 18/8.

Fábulas de La Fontaine

Do Núcleo de Pesquisa Mercearia de Ideias,o espetáculo inédito mistura dança, teatro, contação de história e música ao vivo para contar algumas das mais famosas histórias do escritor francês La Fontaine. 50 min. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/9.

As Formidáveis

Com direção de Priscila Jorge e Neca Zarvos, o espetáculo acompanha as aventuras de três amigas que são, ao mesmo tempo, cantoras pop e agentes secretas. Chefiado por um ex-vilão, o trio enfrenta vários inimigos enquanto se prepara para uma apresentação em um concurso de calouros. 75 min. 5 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 11/8.

Muito Ruído por Shakespeare

Da Cia. Núcleo, a montagem utiliza parte da obra de Shakespeare como inspiração e acompanha dois mensageiros, que tentam contornar problemas relacionados à tarefa de contar uma história – como notícias falsas e manipulação de informações. 50 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 17h30. R$ 40. Até 1º/9.

Nem Sim Nem Não

Pedro Cardoso e Graziella Moretto apresentam uma nova temporada de sua primeira peça infantil. Em cena, são abordados, com muito humor, temas como educação e autoestima, a partir da história de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60 (até 3 anos, grátis). Até 10/8.

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943 e traduzido em mais de 220 idiomas e dialetos. Morador do asteroide B-612, junto de uma rosa, alguns baobás e três vulcões, o Pequeno Príncipe sai de seu mundinho para se aventurar por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros. Depois de visitar diversos planetas e de ser apresentado a personagens muito curiosos, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

O Som das Cores

Inspirado no livro homônimo do taiwanês Jimmy Liao e também em poemas de ‘O Livro das Imagens’, do checo Rainer Maria Rilke, o espetáculo conta a história de Lúcia, uma jovem aventureira de 15 anos que passeia pelo mundo do impossível. A montagem é do grupo mineiro Catibrum Teatro de Bonecos. 50 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, 3170-0800. Sáb. e dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 25/8.

A Travessia de Maria e Seu Irmão João

Da Cia. Arthur-Arnaldo, o espetáculo é conduzido por Maria e João, que enfrentam o medo do abandono, o escuro da floresta e os planos terríveis de uma bruxa. Juntos, eles tentam retornar ao lar em segurança. 55 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/9.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.