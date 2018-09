10 peças infantis para conferir em São Paulo esta semana

Admirável Nino Novo

Em reestreia, Cassio Scapin comemora seus 36 anos de carreira com nova temporada do espetáculo Admirável Nino Novo. Nesta produção, o ator interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (830 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 6ª (7), 12h. R$ 30. Até 14/10.

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 16h; dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

Cruella – Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (247 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 98193-0556. Sáb. e dom., 20h. Sessão extra: 6ª (7), 20h. R$ 40. Até 9/9.

A Gaiola

Dirigido por Duda Maia, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo de Adriana Falcão. No enredo, a história de amizade entre uma garota e um passarinho preso em uma gaiola. 50 min. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. A partir de sáb. (8). Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 30/9.

Macakids

O espetáculo musical, com a história de uma turma de macacos, lança seu segundo DVD, ‘Juntos Podemos Salvar o Planeta’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (7), sáb. (8), dom. (9), 15 e 16/9, 16h. R$ 20/R$ 70.

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços ‘besteirologistas’, que exploram com humor e poesia seus sonhos e fantasias em um hospital abandonado. 60 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom, 16h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 30/9.

Pequena História para Um Tempo Sem Memória

O espetáculo infanto-juvenil do Coletivo Quizumba conta a história de um marabu, cujo bater de asas fez com que as memórias dos moradores de uma cidade desaparecessem. Apenas dois irmãos conseguem se salvar. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (387 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (7). Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 27/10.

Pequena Magdalena

Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo infantil tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 55 min. 5 anos. Teatro Alfa (200 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus é inspirada no livro homônimo de Lina Rosa e retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais em risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (7) e 15/9, 11h. R$ 5/R$ 17.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. Sessão extra: 6ª (7), 17h40. R$ 40. Até 30/9.