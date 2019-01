10 peças de teatro em São Paulo por até R$ 30

Anti-comics – Paródia dos Super-heróis

Montagem do Coletivo Teatral Commune, a comédia dirigida por Augusto Marin e Sérgio Osses retrata ironicamente os mitos dos poderes em situações de fragilidade. A peça é inspirada em textos da autora argentina Sonia Daniel que parodiam personagens como Superman, Batman e Mulher Maravilha. 60 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, 3476-0792. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 27/1.

Bom Retiro Meu Amor – Ópera Samba

O espetáculo do Teatro Popular União e Olho Vivo presta uma homenagem ao bairro Bom Retiro, destacando sua rotina e seus habitantes, desde gerações de imigrantes até os moradores atuais. 60 min. Livre. Teatro Popular União e Olho Vivo (60 lug.). R. Newton Prado, 766, Bom Retiro, 3331-1001. 6ª, 21h; sáb. e dom., 16h30 e 19h30. Grátis. Até 20/1.

Café

Da Companhia dos Solilóquios, a peça, criada a partir de um poema escrito pelo dramaturgo Herácliton Caleb, aborda as expectativas e rituais de passagem dos romances juvenis para a fase adulta. Dir. Bruna Vilaça. 60 min. 14 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (60 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 27/2.

Gaivota: qual o gesto de um sonho?

A montagem, do grupo Heterônimos Coletivos de Teatro, investiga a obra do escritor russo Anton Tchékhov (1860-1904) para indagar o que pode ser feito quando os sonhos estão desfeitos. Dir. Felipe Rocha. 90 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 10/2.

Marta, Rosa e João

Após anos de separação, o reencontro conturbado entre mãe e filha é o tema do espetáculo (foto abaixo). Dir. Malu Galli. 75 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (100 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (17). 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 23/2.

Na Cama

Adaptação do filme homônimo do chileno Julio Rojas, a peça mostra o primeiro e último encontro de um casal que se conheceu em uma festa horas antes. Dir. Renato Andrade. Com Cristiane Wersom e Pedro Bosnich. 55 min. 16 anos. Teatro Viradalata (250 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 20. Até 27/1.

Ossada

Textos de Wislawa Szymborska, Maureen Lipman e Laurie Anderson inspiram o solo performático de Ester Laccava, sobre o cotidiano de cinco mulheres que destoam de padrões sociais. A dramaturgia é de Ester, Elzemann Neves e João Wady Cury. 60 min. 14 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico. R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 3/2.

Portar(ia) Silêncio

No monólogo, o ator e diretor João Batista Júnior traz histórias de porteiros nordestinos que migraram para São Paulo. 60 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª, 20h30; sáb., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 16/2.

Sob o Céu de Rubem Braga

Na peça, o ator Bruno Cavalcanti (foto abaixo) vive diversos personagens do cronista capixaba. Dir. Antônio Januzelli. 60 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 3/2.

Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata

Os atores Danilo Grangheia, Celso Frateschi e Dagoberto Feliz atuam em peça de Mauricio Kartun baseada na história de Caim e Abel. Dir. Marco Antonio Rodrigues. 100 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/2.