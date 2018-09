10 filmes nacionais em cartaz nos cinemas paulistanos

O Animal Cordial

(Brasil/2018, 96 min. ) – Suspense. Dir. Gabriela Amaral Almeida. Com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos. Inácio é dono de um restaurante de classe média, gerenciado com mãos de ferro. Quando o estabelecimento é assaltado, os funcionários precisam controlar a situação e lidar com os clientes que continuam na casa. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Ana e Vitória

(Brasil/2018, 114 min.) – Romance. Dir. Matheus Souza. Com Ana Caetano, Vitória Falcão, Victor Lamoglia. Ana e Vitória se aproximam em uma festa na pequena Araguaina, no Tocantins. Numa roda de violão, Ana fica impressionada com a cantoria de Vitória e surge a ideia de gravarem juntas. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Benzinho

(Brasil/2017, 97 min.) – Drama. Dir. Gustavo Pizzi. Com Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e pega sua mãe de surpresa. Além de ajudar a irmã a lidar com as instabilidades do marido, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar preparada. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Café com Canela

(Brasil/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Ary Rosa; Glenda Nicácio. Com Valdinéia Soriano, Aline Brune. Após perder o filho, Margarida passa a viver isolada, se separa do marido e perde o contato com os amigos. Uma ex-aluna assume a missão de devolver um pouco de luz à mulher. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Ferrugem

(Brasil/2018, 105 min.) – Drama. Dir. Aly Muritiba. Com Tiffanny Dopke, Giovanni de Lorenzi, Enrique Díaz. Tati adora compartilhar sua vida nas redes sociais. Quando um vídeo que não gostaria que se tornasse público passa a ser divulgado pelos colegas, ela se vê obrigada a amadurecer. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer

(Brasil/2018, 110 min.) – Drama. Dir. Thiago Luciano. Com Caco Ciocler, Lucy Ramos, Walter Breda. Iran vive em uma região afetada pelas mudanças climáticas. Após uma grave tragédia familiar, ele tenta lutar contra a depressão que tem afetado toda a população. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Tio e O Joelho de Porco

(Brasil/2017, 90 min.) – Documentário. Dir. Rafael Terpins. Com animação e relatos, o filme fala sobre um garoto que passa a ter contato com o fantasma do tio após encontrar o diário do pai recém-falecido. Ele é transportado para o cenário do punk e conta como a cena atual foi influenciada pela banda Joelho de Porco. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Minha Mãe É uma Peça 2

(Brasil/2016, 86 min.) – Comédia. Dir. André Pellenz. Com Paulo Gustavo, Herson Capri, Mariana Xavier. Sucesso como apresentadora de um programa de TV, Dona Hermínia resolve tentar novos relacionamentos. O problema é que cada possível namoro empaca devido à preocupação dela com os filhos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Missão 115

(Brasil/2018, 87 min.) – Documentário. Dir. Silvio Da-Rin. No Rio de Janeiro, em maio de 1981, o DOI-CODI, órgão responsável pela repressão do exército durante a ditadura militar, organizou a Missão 115 para observar de perto um show em homenagem ao Dia Internacional do Trabalho. A missão falha e expõe o verdadeiro objetivo: realizar um atentado terrorista para incriminar os grupos revolucionários de esquerda e sabotar a redemocratização do País. 12 anos. Confira salas e horários de exibição