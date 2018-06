10 espetáculos de humor para assistir em São Paulo

1 Melhor que o Outro

Marcinho Eiras toca duas guitarras; Mauricio Dollenz faz números de mágica e mentalismo; Felipe Ruggeri faz imitações de personalidades; e Paulinho Serra satiriza questões do cotidiano. No fim do espetáculo, o público decide qual dos comediantes se saiu melhor. 70 min. 12 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 6ª, 23h. R$ 50. Até 29/6.

Comédia Ao Vivo

Humoristas como Fábio Rabin, Thiago Ventura, Luiz França, Nando Viana e Dihh Lopes integram o elenco do espetáculo, que conta com um elenco rotativo para shows de stand-up comedy. 90 min. 18 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª, 23h59. R$ 60. Até 21/12.

Delírios da Madrugada

Acompanhado por seu violão, o cantor e ator Zéu Britto (foto) relata experiências de madrugadas que passou se divertindo com chats e blogs da web acerca de fatos inusitados. 70 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. 6ª e sáb., 23h59. R$ 40. Até 26/5.

Diogo Portugal

Em ‘Antes que Eu Me Esqueça’, o humorista aborda com irreverência acontecimentos atuais e temas como o uso da tecnologia no cotidiano. 90 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 4ª, 21h. R$ 50. Até 30/5.

Gustavo Mendes

Conhecido por interpretar a ex-presidente Dilma Rousseff, o ator apresenta o show ‘Ainda Mais Atrevido’, em que interage com nomes como Ratinho e Felipe Neto por meio de um telão. 90 min. 14 anos. Teatro Jaraguá (271 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. 6ª e sáb., 23h30. R$ 70. Até 26/5.

Maurício Machado

Em ‘Festa, a Comédia’, o ator comemora 30 anos de carreira com solo em que interpreta textos de autores como Walcyr Carrasco e Heloísa Périssè. 80 min. 12 anos. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 40/R$ 50. Até 27/5.

Mercedez com Z

Com direção de Adriana Nunes (que atua ao lado de Similião Aurélio), o espetáculo (foto) traz a história de uma dona de casa que abre seu coração para um locutor de rádio das madrugadas. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102. 6ª, 21h. R$ 70. Até 25/5.

Oscar Filho

Em ‘Putz Grill…’, ele apresenta os melhores textos dos dez anos de estrada do espetáculo, com curiosidades da vida do humorista e fatos cotidianos. 60 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb., 23h. R$ 50. Até 3ª (24).

Paulo Vieira

Em ‘Juntei Tudo Para Te Contar’, o humorista apresenta stand up com histórias sobre sua infância no interior e confusões em família e entre amigos. 60 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 60. Até 10/6.

Rodrigo Capella

Em ‘Não Recomendado Para a Sociedade’, o humorista compartilha com o público sua experiência com a paternidade. 70 min. 14 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 5ª, 21h. 5ª (10), não haverá sessão. R$ 60. Até 28/6.