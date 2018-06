10 dicas infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Neste domingo (10), uma grande festa junina, voltada especialmente para as crianças, ocupa o Tom Brasil – e quem comanda a festa é o grupo Palavra Cantada. A casa abrirá suas portas duas horas antes do espetáculo, para os pequenos poderem se divertir no hall de entrada, brincando e saboreando comidinhas típicas. Vai ter jogo de argolas, pescaria, corrida de saco, ‘derruba latas’ e também barraquinhas com quitutes como milho verde, pipoca, paçoca e bolinho caipira.

A banda, liderada pelos músicos Sandra Peres e Paulo Tatit, sobe ao palco às 17h para tocar seus maiores sucessos, novas canções e também um pot-pourri com músicas juninas tradicionais. Livre. R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro. Dom. (10), 15h. R$ 50/R$ 130. Inf.: grupotombrasil.com.br

+ A bruxa Morgana, personagem vivida por Rosi Campos no programa televisivo ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, conquista os corações de crianças e adultos há anos. Agora, a atriz está à frente do espetáculo A Bruxa Morgana Contra o Infalível Senhor do Tempo, em que a feiticeira celebra seu aniversário com grande festa. A direção é de Suzan Damasceno. Livre. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 50. Até 17/6.

+ Depois do sucesso da série de TV Que Monstro te Mordeu?, criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo que discute as diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

As três atrações acima são do site bora.aí.



Confira outras opções infantis do roteiro do Divirta-se:

MÚSICA

JazzBB Junino

Com instrumentos de sopro, corda e percussão, a artista Fê Lelot conduz show com repertório do disco ‘Revoada’, inspirado nas poesias de Manoel de Barros e no canto dos pássaros. Durante as apresentações deste mês, a casa distribui pacotes de pipoca e inclui pratos típicos juninos no cardápio. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (9), 10h/15h15. Show: R$ 25 (até 15 anos, grátis). Bufê: R$ 39,90 (até 11 anos, grátis).

TEATRO

Catopleia – Alegorias Musicais

Dirigida por Luz Marina e Edith Derdyk, a peça é conduzida por canções sobre elementos da natureza, como a ‘conversa’ entre uma folha de papel e a tinta. 90 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Arte II (13º andar). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/7.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem do naturalista britânico Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo, em que fez vários registros sobre a diversidade biológica brasileira. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). R. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (9) e dom. (10), 16h. Grátis.

Fim?

Dirigida por Iarlei Rangel, a peça do Grupo Esparrama traz um mundo devastado, onde duas baratas comemoram a extinção dos humanos, sem contar que havia sobrado uma dupla de palhaços para estragar a festa. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (9), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Flicts

Baseada no livro de Ziraldo, a peça dirigida por Lívia Gaudencio narra a jornada da cor Flicts, que não existe em lugar nenhum e decide descobrir mais sobre si mesma. 55 min. 4 anos. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2365-5604. A partir de sáb. (9). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/7.

O Jardim do Imperador

Da Cia. Pelo Cano, o espetáculo reúne duas atrizes-palhaças que contam a história de um imperador que precisa escolher uma pessoa para ficar em seu lugar. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.) Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (10), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

O Planeta dos Esquecidos

Dirigida por Dan Rosseto, a peça se passa em 2087, na Terra devastada por um vírus e com o futuro em perigo após a chegada de uma figura misteriosa. 70 min. 10 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb., 18h30. R$ 60. Até 28/7.