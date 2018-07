10 dicas de bares para o fim de semana em São Paulo

+ O Gin Jazz reúne apresentações de jazz com nomes como Leandro Cabral (15h) e Alba Santos com o grupo On Jazz Trio (18h), acompanhados por drinques do Astor, como o ‘Swing Tonic’ (R$ 25; foto), feito com gim, água tônica, limão-siciliano, grapefruit e semente de zimbro. Para comer, o cardápio do evento fica por conta da Forneria JK. No local, uma exposição dos artistas plásticos Russ e Izolag retrata os principais nomes do jazz com pinturas, colagens e graffiti, além de um painel educativo com o tema ‘Queremos Jazz’, sobre a história e evolução do jazz mundial. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Sáb. (21), 14h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/GinJazzJK

NOVOS

Bardassê

Além das noites de música ao vivo e os chopes – são oito nas torneiras, além de rótulos divididos em várias categorias –, o bar também entretém pela decoração criativa. No alto, uma fileira de garrafas simula as linhas de envase das cervejarias. A casa serve marcas tradicionais, como Serramalte, e artesanais, como Wäls e Colorado. A Wäls 42 (R$ 22, 330 ml), de estilo Saison é uma boa pedida. Para comer, os itens do menu levam ingredientes da cerveja nas receitas, como a ‘Coxinha de Frango’ (R$ 36, 8 unid.), empanada com trigo e cevada. R. Dr. Renato Paes de Barros, 994, Itaim Bibi, 3044-1307. 7h/2h (sáb., 10h/2h; dom., 10h/21h; 2ª e 3ª, 7h/ 22h; 4ª, 7h/23h). Couv. art.: R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Atol

O ambiente despojado lembra praia, com paredes azuis e a varanda ampla, de madeira. Aos fins de semana, grupos de amigos se reúnem ali para assistir a jogos de futebol e beber cerveja Original (R$ 13,90). A porção mista de frango, calabresa e filé mignon grelhados (R$ 74) acompanha bem a bebida. Nos dias de calor, peça um açaí (R$ 10, pequeno). R. Barão de Passagem, 1.460, V. Leopoldina, 3641-7934. 17h/1h30 (6ª e sáb., 17h/3h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bendito Bar

No bar com iluminação suave, o cliente pode pedir, por exemplo, o ‘Fonseca’ (R$ 31), sanduíche de churrasco com filé mignon, dois tipos de queijo, cebola, molho inglês e fritas. Os 30 rótulos de vinhos nacionais e importados acompanham bem os petiscos. Para quem não dispensa um chope, a casa serve o da Heineken (R$ 9,50) e o da Baden Baden (R$ 14,90). R. Dr. Fonseca Brasil, 289, Morumbi, 3749-1066. 16h/23h (sáb. e dom., 12h/1h; 2ª, 16h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Olívio Gastrobar

Os coquetéis são o forte do bar. Entre os destaques, estão os intitulados ‘drinques exibicionistas’, como o ‘Liberté’ (R$ 32), feito com gim orgânico, limão taiti, abacaxi, licor cítrico de laranja e rum de coco. A taça chega à mesa dentro de uma gaiola. Para comer, os ‘Cubinhos de Arroz’ (R$ 31), feitos com muçarela, parmesão e mel trufado, são boa opção para compartilhar. Se não quiser ficar só nos petiscos, há também massas (R$ 44/R$ 59), tartares (R$ 44/ R$ 47) e sanduíches (R$ 35/R$ 39). R. Delfina, 196, V. Madalena, 2372-6477. 12h/1h (dom., 12h/17h; 3ª e 4ª, 12h/15h e 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

SubAstor

Com ambiente inspirado na década de 1940, o SubAstor fica no subsolo do Bar Astor e atrai um público que gosta de jazz, soul e rock anos 80. Um dos drinques é o ‘Ceará vs. 007’ (R$ 31), feito com vodca, gim, vermute branco e perfume de caju. Entre os petiscos, a sugestão é a porção de ‘Carpaccio Rolê’ (R$ 40), de filé mignon com azeitonas, queijo parmesão e azeite trufado. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/2h (5ª, 20h/3h; 6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Veríssimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo. Nas paredes, há caricaturas e ampliações de 48 capas de livros. A saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão (R$ 36, 8 unid.) e as ‘Asinhas do Avesso’ (R$ 40, 8 unid.), asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão, fazem sucesso. Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 10, claro; R$ 12, black) ou Corona (R$ 12). Sábado tem feijoada (R$ 60, por pessoa), animada sempre por um grupo de chorinho. R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Bar Must

O Must mantém a sofisticação do antigo estabelecimento, dentro do hotel Tivoli Mofarrej. O bar foi redecorado em março por Felipe Diniz e agora aposta nas noites de jazz, tendo como carro-chefe a nova carta de drinques assinada por Jessica Sanchez. O destaque é o ‘Bubbles Inside’ (R$ 33), feito com gim, licor de flor de sabugueira e xarope de abacaxi e hortelã. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

El Kabong

Nada de mariachis no bar: lá a trilha sonora é repleta de blues e rock. Na comida, a especialidade da casa se mostra com pratos da culinária texana e mexicana. Os nachos acompanhados com o apimentado chilli são campeões entre os pedidos (R$ 44, para três pessoas). Para beber, o ‘Submarino’ (R$ 28) mistura chope, tequila e limão, num copo com a borda salpicada de sal (R$ 28). Outra opção é o margarita frozen de frutas vermelhas (R$ 28). R. Mateus Grou, 15, Pinheiros, 3064-9354. 17h/0h (6ª e sáb. 18h/ 2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Tubaína

O salão é decorado com espelhos, mesas e cadeiras de época, no melhor estilo ‘casa da vovó’. Mas a maior atração são as 30 marcas nacionais e estrangeiras de tubaína (R$ 5,50/R$ 9,50). Da cozinha, chegam os bolinhos de feijão com calabresa (R$ 28, 8 unid.) e a porção ‘Quitanda Vegana’ (R$ 28), servida com versões adaptadas de coxinhas, quibes e rissoles. R. Haddock Lobo, 74, Cerqueira César, 3129-4930. 12h/15h30 e 18h/0h30 (6ª, 12h/15h30 e 18h/2h; sáb. 13h/2h; dom., 13h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.