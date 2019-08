10 bons shows nacionais para ver em São Paulo no mês de setembro

Roberto Carlos

O ‘Rei’ está de volta a São Paulo, em show com grandes sucessos da carreira. Em 22/9. o show é para o público feminino. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 20/9, 20h30 (abertura dos portões, 18h30); 22/9, 17h (abertura dos portões, 15h). R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

LEIA TAMBÉM > Músicos nascidos fora de São Paulo indicam os programas favoritos na cidade

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Num Corpo Só’ estão no repertório. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 7/9, 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

No show ‘Comemoração’, o artista celebra o repertório dos álbuns ‘Grande Liquidação’ (1968), ‘Estudando o Samba’ (1976) e ‘Nave Maria’ (1984). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 7/9, 22h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Ela faz de ‘Tem Conserto’, o terceiro álbum de sua carreira, um trabalho confessional – a artista revela suas angústias em letras sobre ansiedade e depressão. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 12/9, 21h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pitty

Após cinco anos, a cantora e compositora lança álbum de inéditas, ‘Matriz’. ‘Te Conecta’ e ‘Bicho Solto’ estão entre as faixas. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 14/9, 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karol Conka

‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista, que interpreta o repertório deste trabalho no show. ‘Kaça’ e ‘Vida que Vale’ são destaques. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 15/9, 15h. Grátis.

Chico César

Em show com participação de Flaira Ferro, ele lança o álbum ‘O Amor é Um Ato Revolucionário’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 19 e 20/9, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Em show de voz e violão, ele apresenta releituras intimistas de suas composições. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 20/9, 21h30; 21/9, 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Skank

O grupo foi um dos renovadores do pop nacional nos anos 1990, mesclando-o com o reggae. ‘Garota Nacional’ e ‘Pacato Cidadão’ estouraram. O quarteto faz a turnê ‘Os Três Primeiros’, com músicas dos álbuns iniciais da carreira, gravados entre 1992 e 1996. Espaço das Américas (7.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/9, 23h. R$ 100/R$ 250. Vendas: www.ticket360.com.br

Melim

Formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, o grupo aposta no pop e no reggae. ‘Ouvi Dizer’ é um dos hits do trio. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. R$ 100/R$ 260. 29/9, 18h. R$ 100/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.