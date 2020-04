10 boas notícias: confira seleção da semana para ler em tempos de coronavírus (até 11/4)

CONTEÚDO ABERTO PARA NÃO-ASSINANTES: Precisando de ânimo? Uma senhora de 99 anos sobreviveu à covid-19; e outra, de 97, passou a ensinar receitas pela internet, com a filha

A vida não é só caos. É também solidariedade, avanço científico, superação, declarações de amor, criatividade. Selecionamos os melhores acontecimentos dos últimos dias para você renovar sua fé na humanidade.



Orquestra levou música às ruas de Budapeste, emocionando idosos na janela. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters.

1. Música para os ouvidos. Com concertos cancelados, membros da MAV Symphony Orchestra, fundada há 75 anos na Hungria, decidiram alegrar a população em quarentena, como relatou a agência Reuters. Dentro de carros com alto-falantes, músicos circularam pelas ruas de Budapeste, reproduzindo suas interpretações de compositores como Johann Strauss. Durante o trajeto, uma cena marcante: ao passarem diante de um lar de idosos, os moradores foram até as janelas, acenaram, bateram palmas. Do alto, uma senhora, emocionada, passou a gesticular, fingindo reger a orquestra. Enquanto isso, no térreo, enfermeiras (de máscaras) dançavam valsa.

2. Quanta doçura. Chocolate traz, muitas vezes, uma sensação de conforto, de acolhimento. E, em tempos de Páscoa, ele pode evocar as melhores lembranças de infância. Nesta semana, a Cacau Show iniciou a doação de um milhão de ovos de chocolate para ONGs, hospitais e comunidades. A iniciativa de doar e adoçar o feriado de pessoas em situação mais vulnerável também mobilizou pequenas empresas, como as reunidas no grupo Mulheres do Chocolate Brasileiro – que inclui produtores artesanais como Baianí, Cuore di Cacao, Mestiço, Luisa Abram e Raros.

3. Ciência brasileira. A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) anunciou a criação de um ventilador pulmonar que pode ser usado, em situações emergenciais, para suprir possíveis demandas do equipamento, durante a atual epidemia. Desenvolvido por uma equipe de engenharia multidisciplinar, que envolveu pesquisadores de áreas como biomédica e eletrônica, o protótipo – batizado de Inspire – é de baixo custo, livre de patente e usa componentes facilmente encontrados no mercado nacional. E o melhor: pode ser produzido em menos de duas horas.



O casal de artistas Edmx e Rizza durante intervenção artística na Rebouças. FOTO: Tiago Queiroz/Estadão.

4. Cidade ocupada. Nesta semana, o casal de artistas Edmx e Rizza quebrou, momentaneamente, o isolamento que mantinham há 22 dias para ir até a Avenida Rebouças. Com tinta spray e letras espelhadas, eles ocuparam um muro com a frase “If you can’t go outside, go inside” (ou, em português, “Se você não pode ir para fora, vá para dentro”). A ideia da intervenção urbana, como contaram ao Estado, foi “espalhar uma reflexão sobre a quarentena”. “Entendemos que o artista tem um papel fundamental neste momento – um momento que é oportuno para olharmos para dentro, para nossos hábitos, valores e nosso papel como ser humano. Acreditamos que, após a pandemia, voltaremos melhores cidadãos, com a certeza de que somos uma unidade.”

5. Guerreira. Quando tinha 21 anos, a inglesa Rita Reynolds sobreviveu a uma bomba lançada durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, aos 99 anos, ela está sendo considerada a britânica mais velha a se recuperar da covid-19, de acordo com o jornal The Guardian. Contrariando as expectativas de seus próprios cuidadores, Rita, mais uma vez, sobreviveu. À sua saúde invejável, soma-se um fator extra: segundo seu neto, ela não come frutas nem verduras, e vive à base de sanduíche de geleia e biscoitos. Isso é, realmente, para poucos.

6. Visão particular. A empresa de meteorologia Climatempo lançou campanha para incentivar as pessoas a ficarem em casa… fotografando. A ideia é que os usuários registrem o céu e compartilhem nas redes sociais com a #otempodajanela. Uma iniciativa parecida ocorre no grupo View From My Window, no Facebook, em que se pode acompanhar a vista captada por mais de 300 participantes – com imagens que vão desde uma varanda coberta de neve, na Noruega, até uma bucólica sacada voltada para Nápoles, na Itália.



Pedido de casamento foi feito em lateral de prédio projetado por Oscar Niemeyer, em BH. FOTO: Wildson Caldeira.

7. Amor no ar. Desde o início do isolamento, o Edifício JK, em Belo Horizonte, tem recebido projeções na lateral de uma de suas torres, com frases reconfortantes. Nos últimos dias, uma se destacou: “Quer casar comigo, Sarah? Will”. O pedido surpreendeu não só a destinatária da mensagem, mas os vizinhos. “Gostaria que fosse algo criativo e a nossa cara”, contou Wildson Caldeira ao Estado, que mora ali, desde janeiro, com a atual noiva. “Preparamos um jantar e fomos para a janela ver as mensagens, até chegar o esperado momento.”

8. Para valorizar. O aplicativo de entregas James, ligado à rede Pão de Açúcar, vai dobrar a gorjeta que o cliente der ao entregador. O objetivo é estimular o reconhecimento de um trabalho cuja demanda, por causa da quarentena, é crescente.

9. Negócio de família. Uma americana da Pensilvânia encontrou um jeito criativo de passar o tempo ao lado da mãe, de 97 anos. Sem poder sair de casa, começou a gravar vídeos da senhora ensinando receitas como almôndegas e rolinhos de canela. Surgiu, então, o canal Baking With Lucy. Nas gravações, bastante amadoras, Lucy usa um avental com seu nome, enquanto Mary veste um com os dizeres “assistente de Lucy” – ambos escritos à mão, com canetinha. Com a adorável ideia, as duas já deram até entrevista à afiliada local da rede de televisão ABC.

10. Doação. Pelo Twitter, o Estadão lançou campanha para homenagear profissionais da saúde (#AbracoNaSaude). Já foram quase três mil “abraços doados”. E um site especial reúne histórias inspiradoras de condutores de ambulância, médicos e enfermeiros.