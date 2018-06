10 bares com drinques perfeitos para experimentar durante o inverno em São Paulo

Entre receitas com uísque e um martíni de cappuccino, descubra os melhores drinques para degustar pela cidade nos dias mais frios

Astor

O chope Brahma (R$ 8,50, claro; R$ 9,50, black) e o bom ‘Bloody Mary’ (R$ 27) são pedidas famosas do bar, mas com o friozinho combina mais a receita do ‘Time to Wake Up’ (R$ 32; foto), drinque criado pelo bartender Rogério Frajola que leva rum escuro, expresso, xarope de coco, limão taiti e licor de café. Para comer, prove também o canapé de tartare (R$ 24, 9 unid.). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/3h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h; 2ª 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Adega Santiago

Com cardápio de comida ibérica, o bar sugere o ‘Vieux Carré’ (R$ 35; foto), coquetel preparado com uísque, xerez, vermute tinto, licor Benedictine e angostura. Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), que leva polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/23h (3ª e 4ª, 12h/15h e 19h/0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar Must

No Tivoli Mofarrej, o bar conta com nova decoração e drinques criados pela bartender Jessica Sanchez, como o ‘Slice in a Sour’ (R$ 26), feito com cachaça, redução de tangerina e espuma de limão. Para o inverno, a casa serve o clássico ‘Manhattan’ (R$ 32), feito com uísque, vermute tinto e angostura, e o ‘St. Road Sour’ (R$ 35; foto). A casa recebe apresentações de jazz todas as noites. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h. Couv. art.: R$ 60 (5ª). Cc. e Cd.: todos.

Benzina

O bar tem conquistado frequentadores assíduos da Vila Madalena e clientes em busca de drinques clássicos, como o Boulevardier (R$ 22), executado com elegância pelos bartenders da casa. Para os dias mais frios, a casa sugere pedir o ‘Espresso Martini’ (R$ 20; foto), feito com vodca, licor de café e uma dose de café espresso. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) serve bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Evvai

A lista de drinques da casa inclui o ‘Brown Sugar’ (R$ 32; foto), feito com o aperitivo Lucano, café, baunilha e limão. A cozinha da casa, a cargo do chef Luiz Filipe Souza, faz uma comida moderna e com apresentação criativa, como o caso do ‘Ravióli Caprino’ (R$ 56), massa à base de ovos caipiras, recheada com queijo de cabra e servida com beterraba assada no sal e açafrão. R. Joaquim Antunes, 108, Jd. Paulistano, 3062-1160. 12h/15h e 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fortunato Bar

O local serve o ‘Cold Amarula’ (R$ 28; foto), com hibisco, café, chantilly e chocolate polvilhado (R$ 28); outra opção é o ‘Tre’ (R$ 28), que leva conhaque, gengibre, proteína, vinho tinto e limão. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h30 (6ª, 16h/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Frank Bar

No lobby do Maksoud Plaza Hotel, o bar serve drinques e coquetéis assinados pelo bartender Spencer Jr., que já passou pelo Isola Bar e pelo extinto MyNY. Para as temperaturas baixas, o local prepara o ‘Bijou Cocktail’ (R$ 35; foto), que leva gim, vermute, alfarroba, Chartreuse e angostura. R. São Carlos Do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (dom. e fer., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Olívio Bar

Da nova carta de drinques criada por quatro mixologistas, a casa serve o ‘Um Passeio na Tailândia’ (R$ 36; foto), feito com rum Kraken, tangerina, limoncello, cranberry, pimenta, Kinkan, gengibre e espuma de 3 limões. Para comer, os ‘Cubinhos de Arroz’ (R$ 31), feitos com muçarela, parmesão e mel trufado, são boa opção para compartilhar. R. Delfina, 196, V. Madalena, 2372-6477. 12h/15h e 17h/0h (6ª, 12h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Picco

No festival de inverno do pizza-bar, com valores especiais entre 5ª (21) e sábado (23), o local serve o ‘ALASKA’ (R$ 28; foto), preparado com gim Beefeater, xerez, Chartreuse amarelo e angostura de laranja. Do forno a lenha instalado no centro do ambiente, saem versões como a deliciosa ‘Rústica’ (R$ 38,90), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e manjericão. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 12h/0h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

SubAstor

Ao passar pelo Astor e descobrir o bar no estilo speakeasy, o salão acolhedor acompanha bem um drinque mais quente, como o ‘Sant’Iago Fashioned (R$32; foto), feito com rum cubano escuro, Calvados, melaço de xerez e bitter de absinto. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/2h (5ª, 20h/3h; 6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.