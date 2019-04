10 atrações paulistanas para aproveitar o feriado de Páscoa com as crianças

+ O Família no Parque traz atrações para crianças, jovens e adultos neste feriado. Os destaques ficam por conta de brinquedos como o Bungee Trampolim – em que é possível, preso a cabos, dar saltos sobre uma cama elástica -, além de estruturas infláveis gigantes e apresentações do Show da Luna (11h e 16h). Para os pequenininhos, atrações como pula-pula inflável, carrossel e cama elástica – nas quais os adultos podem entrar com as crianças para brincar. Entre as opções gratuitas estão uma sala de realidade virtual, o Pebolim Humano e a cabine de fotos (nesse caso, para garantir a participação, é necessário se cadastrar pelo site www.familianoparque.com.br e apresentar o voucher no dia). Livre. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Hoje (19) a dom. (21), 10h/19h. R$ 6 (cada ticket).

+ A Páscoa no Parque Della Vittoria, em Cotia, terá caça aos ovos, música ao vivo, passeio de charrete e pônei, futebol de sabão, trilha, pesca, tirolesa, plantio de horta e muito contato com a natureza. Há ainda opções cobradas à parte, como a trilha a cavalo (R$ 40) e o almoço no restaurante típico de fazenda (R$ 28/R$ 42). Livre. Estrada do Pau Furado, km 36, Cotia (SP), (11) 4145-2722. Dom. (21), 10h/17h. R$ 60. Inf.: www.parquedellavittoria.com.br

+ O espaço de brincar Cadê Bebê convida as famílias para uma atividade temática que vai relembrar algumas tradições, ligadas à Páscoa, que simbolizam o renascimento e a vitalidade. Na ‘Oficina Aberta Ovos Decorativos’, os pequenos, com a ajuda dos pais ou cuidadores, utilizarão tecidos para customizar ovinhos – que, ao final, poderão ser levados para casa. Livre. R. Emanuel Kant, 175 A, 2361-5633. Hoje (19), 15h. R$ 59.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Para o feriado, o local recebe oficinas de Páscoa, como a ‘Do Ovo Nasce a Arte? Da ArteNasce o Ovo?’, em que os participantes podem explorar técnicas como pintura, colagem e estamparia em um grande ovo – hoje (19), às 16h. Na ‘Caça ao Tesouro’, as crianças conhecem os espaços expositivos do local durante a brincadeira – no sábado (20), às 14h. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha dom. (21). R$ 50/R$ 70.

SHOPPING

Caça aos Ovos

Para crianças de até 12 anos acompanhadas por pais ou responsáveis, a atividade ocorre dentro do Shopping Pátio Higienópolis, com um mapa do tesouro para cada participante. Em cada etapa, as crianças ganham brindes de Páscoa nas lojas participantes. Oficinas de pintura facial, customização de orelhas de coelho e de copos também serão organizadas na área do Serviço de Concierge. Para participar das atrações, é necessário fazer inscrição por email (concierge@patiohigienopolis.com.br). Av. Higienópolis, 618, 3823-2300. Sáb. (20), 12h/18h. Grátis.

TEATRO

Elisa e os Cisnes Selvagens

Do grupo Teatro Por Um Triz, o espetáculo usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. A partir de sáb. (20). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 12/5.

A Pequena Sereia – O Musical

Baseada no conto de Hans Christian Andersen, a adaptação de André Breda conta a história

da jovem sereia Ariel, que sonha em conhecer os humanos. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (20). Sáb. e dom., 16h. R$ 30/R$ 60. Até 19/5.

A Vida Secreta das Fraldas – Um Tributo à Maternidade

O espetáculo é conduzido pela atriz Andi Rubistein, que representa várias versões de mães que se dedicam para transformar tarefas cotidianas em situações mágicas. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (21). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

LudOca

Na Oca do Parque Ibirapuera, o evento reúne oficinas de dança, origami e pinturas para crianças de 0 a 12 anos. Na programação, a dança materna para bebês (0 a 3 anos) ocorre às 10h. A oficina de origami, sem classificação etária, ocorre às 14h. Não é necessário fazer inscrição. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 03, 5082-1777. Sáb. (20), 10h/16h. Grátis.

Parque da Água Branca

Barracas de quitutes de chocolate e brinquedos infláveis para as crianças (R$ 6, cada) animam a semana de Páscoa no parque. Uma oficina de máscaras de coelho ocorre nos três dias de evento, às 13h – é necessário fazer inscrição no local com uma hora de antecedência. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 97436-2627. 6ª (19), sáb. (20) e dom. (21), 9h/19h. Grátis.