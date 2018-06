10 atrações infantis para o fim de semana na cidade

CIRCO

A Fantástica Baleia Engolidora de Circos

Com direção e roteiro de Alvaro Assad, a peça acompanha três palhaças que foram engolidas por uma baleia junto com seu pequeno circo. 50 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª (2), sáb. (3) e dom. (4), 15h. Grátis (ingressos distribuídos a partir das 9h).

O Show da Palhaça Rubra

Com músicas cômicas e poéticas, a artista Lu Lopes, que interpreta a Palhaça Rubra, comanda um show repleto de improvisos, interação com a plateia e canções de seus discos. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lugares). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 25/3.

Tarde de Palhaçadas

Com texto e direção de Jairo Mattos, o espetáculo conta com três palhaços: o mestre de pista Batata, o cômico Pinhão e o ranzinza Espigão. Juntos, eles montam o picadeiro e apresentam cenas clássicas do circo brasileiro. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. A partir de sáb. (3). Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 30/6.

Telhado de Ninguém

Com direção de Mark Bromilow, o espetáculo circense da Companhia do Polvo narra as aventuras de dois personagens de culturas diferentes que precisam aprender a conviver juntos – tudo isso em cima do telhado de uma casa submersa no lixo. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Sáb. (3), 11h. R$ 5/R$ 15.

TEATRO

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, V. Romana, 3864-4513. Sáb. (3) e dom. (4), 16h. Grátis.

DesPrincesa

Lila tem sete anos e é convocada pela avó a arrumar o quarto. Dentro do armário, ela encontra um dinossauro inflável, que será seu companheiro em uma série de aventuras. Dir. Vera Lamy. Livre. 55 min. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, 3397-4002. A partir de sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 1º/4.

Navegar

Criado pelo Grupo Esparrama, o espetáculo é o terceiro da série Teatro na Janela, com montagens apresentadas no Minhocão de São Paulo. Na história, Nina retorna de uma viagem e conhece outro viajante, Samuel. Juntos, eles descobrem que a cidade foi dominada por Gatão e tentam se libertar com a ajuda de seus amigos pássaros. 50 min. Livre. Elevado Presidente João Goulart, metrô Santa Cecília. Dom., 10h30 e 16h. Grátis. Até 25/3.

A Princesa Errante e o Príncipe Errado

Com direção de Ana Roxo, Cristiano Meirelles e Cristiana Ceschi, a peça musical acompanha dois personagens que não se adaptam aos padrões esperados pelos pais: uma princesa que deveria manter-se frágil e tímida enquanto aguarda pelo príncipe encantado e um príncipe que, de acordo com o pai, deveria ser forte para ‘salvar princesas’. A vocalista Nina Blauth divide o palco com o elenco. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de dom. (18). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 11/3.

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, a peça dirigida por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da pobreza e da solidão. 65 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 11/3.

Os 3 Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, a peça é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, todos interpretados por três atores. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia dom. (18). Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 20/5.