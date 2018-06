10 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Com direção de Rafael de Castro, o espetáculo Feio – O Musical do Patinho, do Grupo Artemis de Teatro, é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen, que retrata a história de um pato considerado estranho por ser diferente. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Estreia sáb. (19). Sáb. e dom., 14h. R$ 40. Até 27/5.

MÚSICA

Banda Glória

O grupo faz um apanhado de clássicos retirados de projetos infantis – como ‘Os Saltimbancos’, ‘O Grande Circo Místico’ e ‘A Arca de Noé’ – e de composições brasileiras de várias épocas. A ideia surgiu durante a temporada do show ‘Chico Paratodos’, em que o repertório era totalmente dedicado ao cantor e compositor Chico Buarque. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 2/6.

Barulhinho, Barulhão

O show do Grupo Tiquequê apresenta canções autorais, releituras de cantigas e coreografias repletas de objetos inusitados e percussão corporal. O repertório inclui sucessos como ‘Trava-língua’, ‘Quero Começar’ e ‘Dente Mole’. 50 min. Livre. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (19) e dom. (20), 15h. R$ 80/R$ 120.

Meia Volta e Meia

Concebido por Angelo Mundy e Flora Poppovic, da Mundo Aflora, o show apresenta repertório musical inspirado nas tradições populares, com coreografias e arranjos feitos com a ajuda da plateia. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom., 12h. R$ 40. Até 27/5.

TEATRO

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/6.

Oliver Twist

Inspirada na obra homônima de Charles Dickens, a montagem da Cia. Um tem direção de Rodrigo Audi e narra as aventuras de um garoto órfão durante a recessão inglesa no século 19. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 10/6.

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Carol Badra e Kátia Daher, que se revezam em sete personagens para defender a mãe que esqueceu de alimentar os peixes de seus filhos. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (3º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (20). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/6.

Scaratuja

Para bebês de até 3 anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 100/R$ 120. Até 1º/7.

Os Três Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, a peça é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, interpretados por três atores. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (20), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Semana Mundial do Brincar

Unidades do Sesc participam do projeto com programação inspirada no tema ‘Brincar de Corpo e Alma’. No Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141), a Cia. Tá na Boca do Conto conduz a contação de histórias ‘O Que É Que te Falta?’, que aborda o orgulho, a preguiça e a felicidade, na 5ª (24), 17h. No Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579), a Cia. Tugudum apresenta 5ª (24), às 14h30, o espetáculo ‘Psiu! Vem Brincar!’, com dançarinas que exploram o universo das brincadeiras infantis a partir de caixas e tecidos. Dom. (20) a 28/5. Grátis. Inf.: bit.ly/SMBSesc