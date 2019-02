10 atrações infantis para o fim de semana em SP

+ A festa Disco Baby prepara uma edição especial de carnaval para a garotada cair na folia neste sábado (23), a partir das 15h. Os DJs Mau Mau e Claudia Assef vão comandar as cabines da matinê infantil. A programação também inclui uma aula coletiva de break dance com o Mister Jeff e intervenção circense com o palhaço Fonso.

Idealizado para famílias com bebês e crianças de 0 a 10 anos, o projeto busca criar uma atmosfera segura e saudável para os ‘pequenos baladeiros’. Entre os cuidados estão o volume reduzido da música, a infraestrutura, a seleção de brincadeiras, a iluminação adaptada e também comidinhas especiais. Livre. Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3553-1000. Sáb. (23), 15h/20h. R$ 70.

+ A atriz mirim e cantora Lorena Queiroz, que protagonizou a novela ‘Carinha de Anjo’, recebe as crianças para o Bloquinho da Lolo, uma festa com atrações para curtir o pré-carnaval. Na programação, há banda com marchinhas, DJ, recreação, concurso de fantasias, pocket show com a atriz e a presença da personagem Mika, da série ‘O Diário de Mika’. Livre. Casa Bertolazzi. R. Chafic Maluf, 281, Chácara S. Antonio. Dom. (24), 13h/20h. R$ 80.

+ A Maratona Infantil do MIS ganha uma edição dedicada ao carnaval, com direito a muitas atividades e shows dos blocos Mamãe Eu Quero e Beibe Elétriko – O Carnaval dos Bebês. Haverá também gincana e performance com o personagem carnavalesco Pablo Luiz, além de uma série de oficinas. Em uma delas, as crianças vão aprender a criar fantasias e adereços com material reciclado. Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (24), 10h/17h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CARNAVAL

Carnavalzinho com Brasileirinhos

No show, o músico Paulo Bira passeia pela fauna brasileira com canções, histórias e curiosidades sobre vários tipos de animais. Nesta edição, a inspiração será o carnaval, com marchinhas e clima típico da festa. JazzB. R. General Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (23), 13h. R$ 12,50/R$ 39,90.

MOSTRA

Mickey Mouse 90 anos

O mascote da Disney comemora o aniversário com uma exposição inédita que ocupa 840 m2, divididos em 12 ambientes imersivos e uma loja. Um túnel do tempo apresenta as evoluções do personagem, além de várias curiosidades – como uma réplica dos estúdios de Walt Disney; o barco do curta-metragem ‘Steamboat Willie’ (que marcou a estreia do personagem nas telas de cinema); e a Casa do Mickey Mouse, da série do canal Disney Junior. Livre. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. 14h/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/21h). R$ 35/R$ 45. Até 21/4.

Os Planetas de Ziraldo

Com curadoria de Daniela Thomas e Adriana Lins, a mostra aborda o fascínio que Ziraldo tem pelo universo e como esse encantamento influenciou suas obras. Nos fins de semana, às 11h e às 16h, a exposição tem a atividade educativa ‘Ziraldo e o Livro Infinito’, que convida os participantes a criarem uma narrativa poética. Livre. Casa Melhoramentos. R. Tito, 479, V. Romana, 3874-0543. 5ª a dom., 9h/20h. Grátis. Até 6/4.

MÚSICA

Pelo Mundo com Mawaca

Em um show feito para as crianças, o grupo faz uma grande viagem por vários lugares do mundo, como Tanzânia, França, Índia, Portugal, Japão, Albânia, Israel e Brasil – criando uma grande trama por meio dos sons. O espetáculo destaca os principais elementos lúdicos das canções, com comentários sobre cada lugar, apresentação de personagens e curiosidades locais. Tudo de maneira divertida. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom. (24), 17h. R$ 9/R$30 (até 12 anos, grátis).

TEATRO

Um Canto para Carolina

Inspirada na obra ‘Quarto de Despejo’, de Carolina Maria de Jesus, a peça explora as injustiças cometidas com as crianças. São questões como o medo da morte e as relações com a sociedade e com a família. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. 3095-9400. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis.

A Primeira Palavra

Com direção de Dayane Porto, as atrizes Maria Cláudia Mesquita, Ana Carolina Godoy, Indy Tavares e Renata Maia conduzem um espetáculo sobre a essência da escrita. A partir de livros da literatura infantil universal, como ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘Peter Pan’ e ‘Alice no País das Maravilhas’, o objetivo é fazer com que os pequenos adquiram o interessem em contar suas próprias histórias. 50 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (23) e dom. (24), 15h. Grátis.

Rei Leão – Ciclo Sem Fim

O musica dirigido por Tiago Pessoa retrata as aventuras de Simba, filhote de leão que, diante dos perigos da selva, aprende algumas lições sobre respeito e coragem. Além de coreografias, a montagem tem canções como ‘Clico Sem Fim’ e ‘Hakuna Matata’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra. (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb e dom, 16h. R$ 25/R$ 60. Até 17/3.