10 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ A edição de outubro da Maratona Infantil do MIS é realizada em parceria com o FAMI – Festival Azoofa de Música Infantil e traz apresentações com as bandas Beatles para Crianças (11h), MiniJóia (14h), além de um pocket show com Edgar Scandurra e Taciana Barros, do grupo Pequeno Cidadão (16h).

Ao longo do dia, também haverá atividades especiais, como oficina de dança e musicalização para bebês (10h e 12h); sessão de cinema ‘Curtinhas da Pixar’ (15h); e vivência para gestantes (13h).

Durante todas as edições do evento, a organização deixa caixas disponíveis para a doação de brinquedos e alimentos ao COTIC – Centro Organizado de Tratamento Intensivo a Crianças. Livre. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (21), 10h/17h. Grátis.

+ Com uma divertida proposta de quebrar as barreiras existentes entre a arte produzida para crianças e adultos, Música para Criança? traz no repertório canções próprias da Banda Mirim e músicas conhecidas em arranjos exclusivos. Entre as autorais, ‘Felizardo’ e ‘Pé de vento’; entre as releituras, ‘País Tropical’, de Jorge Ben Jor, e ‘Como Nossos Pais’, de Belchior. Livre. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Dom. (21), 16h30. R$ 60/R$ 100.

+ O Teatro J. Safra apresenta Chapeuzinho Vermelho no projeto Domingo no Teatro, com ingressos a preço popular. A atriz e diretora Pitty Webo traz uma divertida versão do clássico infantil de Charles Perrault, abordando valores como a amizade, a importância da escola, o cuidado com a alimentação e o respeito aos pais. Livre. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom., 11h30. R$ 10. Até 4/11.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



Confira outras atrações infantis do roteiro do Divirta-se:

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8/2019.

MÚSICA

Estação Villa-Lobos

Do projeto Meu Primeiro Municipal, a apresentação é uma viagem pela vida do compositor desde o momento em que ganhou o primeiro violoncelo, aos 6 anos, até seu reconhecimento internacional. 60 min. Livre. Theatro Municipal (1.500 lug). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (20), 12h. R$ 10/ R$ 20. Vendas pelo site: eventim.com.br

TEATRO

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (21), 11h. R$ 80.

A Cachorrada

Lili é uma menina que adora animais e tem vários bichos de estimação. Depois de levar uma bronca da mãe, ela tem um pesadelo em que precisa resgatar os bichinhos de um lixão. O espetáculo é dirigido por Joca Andreazza. 60 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 28/10.

Casa Caramujo

Com texto e direção de Gustavo Paso, a montagem acompanha um menino que, ao perceber que a mãe está doente, consegue ‘aprisionar’ a morte. Ao voltar para casa, descobre sua mãe totalmente curada. 60 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 28/10.

DesPrincesa

Lila tem 7 anos e é convocada pela avó a arrumar o quarto. Dentro do armário, ela encontra um dinossauro inflável, que será seu companheiro em uma série de aventuras. Dir. Vera Lamy. 80 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 28/10.

Os Livros de Jonas

Jonas, de 17 anos, mora na periferia e quer ser escritor. Ele monta uma biblioteca no ‘puxadinho’ da mecânica de seu pai, que quer que o filho siga sua profissão. Além disso, o jovem guarda uma paixão secreta por Beatriz. Com dificuldade de expressar os sentimentos, ele os revela por meio de personagens de livros como Dom Quixote, Cyrano de Bergerac, Romeu e Julieta. A montagem tem direção de Solange Dias. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom., 11h. R$5/R$17 (até 12 anos, grátis). Até 25/11.