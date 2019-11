10 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ A exposição Tarsila para Crianças ocupa um dos mais icônicos edifícios da região central da cidade, onde hoje funciona o Farol Santander. Por meio de tecnologia sensorial e cenários imersivos, a mostra busca retratar – e apresentar para os pequenos – o universo de cores e formas da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. São sete estações temáticas, que ocupam 490 m2 , como, por exemplo, a ‘Vila dos Sentidos’ (sobre a infância da artista, que reproduz uma pequena vila caipira); a ‘Toca da Cuca’ (sobre os seres imaginários presentes em várias de suas telas); e ‘As Cores de Tarsila’ (em que os visitantes podem criar suas próprias pinturas, digitalmente). Farol Santander. R. João Brícola, 24, metrô São Bento, 3553-5627. Inauguração: 3ª (26). 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 2/2/2020.

+ A escola de tecnologia MundoMaker convida pais e filhos para o Open Day – evento gratuito e aberto a não alunos, com diversas atividades ao longo deste sábado (23). Ali, o visitante terá a oportunidade de experimentar, aprender e se divertir com invenções de todo tipo, além de participar de oficinas de arte, tecnologia, robótica e impressão 3D. Livre. R. Aspicuelta, 345, V. Madalena, 93807-2345. Sáb. (23), 10h/17h. Grátis.

+ O grupo Tiquequê – formado por Diana Tatit, Bel Tatit e Wem – encerra o ano com seu show ‘Especial de Natal’, no teatro que fica dentro do Shopping Villa-Lobos. O repertório mescla músicas inéditas, grandes sucessos do grupo, clássicos natalinos populares e também criações de compositores consagrados. Livre. Teatro Opus. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3515-6650. Sáb. (23), 11h30 e 15h. R$ 100/R$ 120.

CINEMA

Divercine

Com pipoca gratuita distribuída no local, o projeto exibe um filme infantil sempre aos domingos. Esta edição tem sessão de ‘Turma da Mônica Laços’, dirigido por Daniel Rezende, com a história de Cebolinha e seus amigos em busca de Floquinho, cão de estimação que desapareceu misteriosamente. 97 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Tenda Multiuso. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (24), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

O Amigo Fiel

Da companhia Sobrevento, o espetáculo é uma adaptação da obra de Oscar Wilde e utiliza a técnica de teatro de sombra. No enredo, um jardineiro humilde e generoso, que acredita que a felicidade se encontra nas coisas simples da vida, lida com os pedidos constantes de seu melhor amigo. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. A partir de dom. (24). Dom., 12h. R$ 6/ R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 15/12.

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/12.

MiriM – Mostra Nacional de Teatro para Crianças Grandes e Pequenas

Espetáculos, oficinas e debate compõem a programação, que ocorre na área externa do CCBB. Em cartaz até 15/12, ‘A Mulher que Matou os Peixes’, do grupo Ateliê Voador, tem apresentações aos sábados e domingos, às 15h30. No enredo, a história da morte de dois peixes vermelhos e as consequências deste ato. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. e dom., 15h30. Grátis. Até 15/12.

O Mundo de Hundertwasser

Da Cia. Va da Bordo, o espetáculo é inspirado na obra do austríaco Friedensreich Hundertwasser. O enredo acompanha uma menina que nunca teve contato com cores. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23) e dom. (24), 12h. R$ 6/R$ 20.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

O espetáculo infantil dirigido por Cynthia Falabella conta a história de uma princesa que, ao nascer, recebe de uma bruxa a maldição de falar tudo o que pensa. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/12.

Os Três Porquinhos

Com texto de Pitty Webo, o enredo acompanha Puffy, Poffy e Piffy, porquinhos com características bem diferentes: um adora estudar, outro é preguiçoso e guloso, e a terceira é a mais medrosa. Apesar das diferenças, eles terão de se unir contra a ameaça de um lobo faminto. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. R$ 50.