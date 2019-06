10 atrações infantis para a semana em São Paulo

+ A Turma da Mônica apresenta Brasilis, o maior espetáculo já produzido pela Mauricio de Sousa Produções. Com efeitos especiais, cenários grandiosos, bailarinos, artistas circenses e mais de cem figurinos, a turminha faz uma incrível viagem para descobrir mais sobre o Brasil e nossas raízes. A trilha sonora ainda foi gravada com participação do Olodum e da cantora Paula Lima. Após temporada em São Paulo, a montagem passará por Natal, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Belém e Curitiba. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, 3515-6650. Estreia sáb. (29). Sáb. (29), 15h30; dom. (30), 11h; 6,7, 9, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/7, 3 e 4/8, 11h e 15h30; 12, 18, 19, 25 e 26/7, 15h30. R$ 75/R$ 160. Até 4/8.

+ O teatro Viradalata apresenta a 11ª edição de seu Festival de Férias, com apresentação de espetáculos infantis diariamente, ao longo do mês de julho. Tem ‘Medinho, Medão!’ (foto), às segundas-feiras; ‘Coquetel de Fadas’, às terças; ‘História do Brasil’, às quartas; ‘Os Três Mosqueteiros’, às quintas; e, por fim, ‘Viralatas, o Musical’, às sextas-feiras. Livre. Viradalata Espaço Capital. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 2ª (1º) a 26/7. 2ª a 6ª, 16h. R$ 40/R$ 50.

+ Neste fim de semana, os parques do Povo e Jardim da Luz receberão sessões gratuitas do espetáculo Nós (foto), da Cia. Barracão Cultural. É uma livre adaptação da obra homônima de Eva Furnari, que conta a história de Mel, uma garota que tinha nós pelo corpo e não conseguia chorar. Livre. Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 590, Itaim Bibi. Sáb. (29), 11h e 15h. Parque Jardim da Luz. Pça. da Luz, s/nº, Bom Retiro. Dom. (30), 11h e 15h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Cinema

Divercine

Com pipoca gratuita distribuída no local, o programa exibe ‘As Aventuras de Tintim’, animação de Steven Spielberg. A história acompanha o jovem repórter Tintim, que sai em busca de um tesouro roubado. Sesc Campo Limpo. Tenda Multiuso. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (30), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Teatro

Alice no País das Maravilhas

Com criação da Companhia Imago, a peça usa recursos do teatro negro para retratar a história da menina que, ao perseguir um coelho, vai parar numa terra encantada. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. R$ 20/R$ 40.

Creme do Céu

Do Grupo Tápias, a montagem une dança, teatro e vídeo. No enredo, uma estrela cai na Terra e busca uma maneira de retornar ao céu. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. A partir de sáb. (29). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 28/7.

Goitá

Dos grupos Cisne Negro Cia. de Dança e Pia Fraus, a montagem explora as linguagens da dança e do teatro de bonecos. A apresentação se passa em um mercado, no fim dos anos 1960, onde surge o mamulengo, com seus bonecos, para alegrar o ambiente e interagir com o público. 60 min. Livre. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, 2475-5550. 6ª(28) e sáb. (29), 20h; dom. (30), 18h. R$ 5/R$ 17.

Passeios

House of H2OH!

O evento reúne oficinas, apresentações musicais e área gastronômica. A programação inclui uma aula de ioga, às 9h, e apresentações musicais ao longo do dia, com DJs e bandas como Hotelo (15h) e O Grilo (19h). Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros. Sáb. (29), 9h/21h. Grátis.

Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio

A nova instalação do Museu da Imaginação, ‘Leonardo da Vinci: Traço de um Gênio’, reúne, em cinco ambientes, réplicas de obras do artista e cientista – como máquinas de guerra, pinturas e invenções navais. No local, ainda ocorrem três oficinas diárias sobre o tema. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 35/R$ 70.

Rodas e Trilhos

No Museu da Energia, a visita monitorada apresenta, em dois horários, detalhes sobre a exposição temporária ‘Rodas e Trilhos: Eletricidade nos Transportes’. No térreo, a mostra reúne fotos, documentos e objetos sobre a história de bondes, trens e ônibus elétricos e sua expansão em São Paulo. Para participar, é necessário fazer inscrição por email (saopaulo@museudaenergia.org.br). Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. Sáb. (29), 11h e 14h.