10 atrações fixas que toda criança precisa conhecer em São Paulo

+ Localizado na Colina do Ipiranga, onde D. Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal, em 1822, o Parque da Independência é, além de um marco histórico nacional, um lugar lindo de se visitar. São mais de 160 mil m2 para quem curte caminhar, andar de bicicleta, skate ou patins. Também há várias espécies da flora e da fauna (como aves e borboletas) e encantadores jardins inspirados nos franceses. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga, 2273-7250. 5h/20h. Grátis.

+ Instalado num casarão da década de 1940, o Museu de Zoologia da USP tem uma das maiores coleções do mundo de animais empalhados. Lá, é possível ver de pertinho representantes da fauna divididos entre anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos e também invertebrados, como crustáceos, corais e moluscos. Destaque para as réplicas dos dinossauros gigantes Tapuiassauro e Carnotauro. Av. Nazaré, 481, Ipiranga, 2065-8100. 10h/16h30 (fecha 2ª e 3ª). Grátis.

+ O Instituto Butantan é muito mais que um centro de pesquisa biológica e complexo de produção de vacinas. O espaço garante um programa divertido, com direito a passeio de bicicleta e caminhadas pelo parque com extensa área verde e bancos sob a sombra das árvores. Uma das atrações é o serpentário, que permite a observação de serpentes da fauna brasileira num ambiente que reproduz seu hábitat natural. No Museu Biológico, aberto de 3ª a domingo, das 9h às 16h45, dá para conferir a exposição permanente de animais vivos, como escorpiões, serpentes, aranhas, lagartos e insetos. Há ainda os museus Microbiológico (com microscópios e curiosidades sobre vírus e bactérias) e Histórico (com objetos relacionados ao instituto). Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. 7h/18h. R$ 6 (ingresso para os museus).

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





+ O espaço de jogos de fuga Escape Hotel simula um hotel, com salas que comportam de três a oito jogadores. O público deve resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. A sala ‘Máfia Kids’, de 7 a 14 anos, é inspirada no filme ‘O Poderoso Chefão’, e traz uma batalha contra a máfia russa. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 79 (por pessoa).

+ O projeto Cineclubinho exibe, todo domingo, um filme infantil ou infantojuvenil com entrada gratuita. Nesta edição, é a vez de ‘Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2’, dirigido por Chris Renaud. No longa, a vida de Max e Duke muda drasticamente quando sua dona tem um filho. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (13), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ O Museu Catavento é um espaço interativo de ciências que encanta adultos e crianças. São mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. O borboletário – uma grande cúpula no jardim – convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Uma das mais recentes instalações é o Mundo das Abelhas, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória. Livre. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). www.cataventocultural.org.br

+ No Aquário de São Paulo, são 15 mil metros quadrados e 3 milhões de litros de água, onde vivem cerca de 300 espécies de animais e aproximadamente três mil exemplares. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até ursos polares. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

+ Com várias unidades em São Paulo, o Neo Geo Family reúne os tradicionais fliperamas, além de uma grande piscina de bolinhas com escorregadores e obstáculos (R$ 19,90, 15 min.). O parque de diversões também trabalha com serviços de festas e excursões escolares. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Indianópolis, 5531-9622. 10h/22h (dom., 11h/22h). Atrações variam de R$ 3,00 a R$ 14,90. Inf.: www.neogeo.com.br

+ Depois de passar por uma ampla reforma no ano passado, a Cidade da Criança conta com mais de 35 atrações, como xícara maluca, roda-gigante, barco viking, minhocão, Vale dos Dinossauros, cinema 4D, Chapéu Mexicano, teleférico, carrinhos de bate-bate, Twister, trem fantasma e a fazendinha Fala Bicho. Livre (crianças a partir de 80 cm). R. Tasman, 301, São Bernardo do Campo (SP), 4330-6998. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 60 (R$ 50, pelo site: www.cidadedacriancasbc.com.br).

+ O parque indoor Playcenter Family tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb, com desafios de escalada nas paredes, e o Disko, brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com