10 atrações especiais para comemorar o Dia das Bruxas em São Paulo

Festas

+ Com decoração temática, o Halloween Blue Space (foto acima) recebe performances de drag queens, que encarnam personagens clássicos de filmes de terror, e shows de comédia entre apresentações. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 4ª (31), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

+ A Neon à Fantasia conta com batalha de fantasias, tinta néon e doses gratuitas de tequila e vodca ao longo da noite. Na pista, o melhor de eletrônica, funk e hip hop. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda. Sáb. (27), 23h/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/NeonFab

+ A festa Augusta Horror Story (foto acima) reúne concurso para eleger a melhor fantasia, maquiagem gratuita, ‘monstros’ andando pela casa e decoração especial. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Sáb. (27), 22h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/AugPart

Quitutes para as brincadeiras de Halloween

+ O ‘Morcegoito’, o ‘Draculacha’ e o ‘Abobrito’ (R$ 10,90/R$ 12,90; foto) são os biscoitos no palito da Biscoitê para o Dia das Bruxas (31/10). Já o kit com um mix de biscoitos temáticos custa R$ 47,90 (300 g). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, térreo, 3044-0284. 10h/22h (dom., 14h/20h).

+ Na próxima 4ª (31), o Santo Grão vai servir bebidas e quitutes temáticos, como o ‘Bolinho Abracadabra’, de cenoura e chocolate com creme de cream cheese e baunilha (R$ 10). R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294. 7h30/0h (6ª, 7h30/1h; sáb., 8h/1h; dom., 8h/23h).

+ Um dos destaques da coleção de Halloween da Chocolat du Jour é a ‘Lata Colorê Coruja’ (R$ 187; foto), que vem decorada com uma corujinha e recheada com pastilhas de chocolate ao leite com sabor de frutas vermelhas. R. Haddock Lobo, 1.421, Cerqueira César, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h).

Crianças e Passeios

+ O espaço de brincar Pé de Baraúna promove a 4ª edição da festa Domingo Pé de Cachimbo para comemorar o aniversário de Saci-pererê. Na programação, muita história, música (com a presença do trio Pé de Amora), capoeira e até uma ‘Caçada ao Saci’. Separe a sua fantasia! O evento será colaborativo – cada participante poderá levar um prato de doce ou salgado. R. Desembargador Theodomiro Dias, 26, Butantã, 98965-8866. Dom. (28), 13h/18h30. Grátis.

+ O Dia das Bruxas vai ganhar uma matinê de arrepiar, no Bourbon Street, em Moema. Os pequenos e suas famílias estão convidados para uma animada festa à fantasia, com direito a poções mágicas, decoração temática especial, espaço para maquiagens assustadoras e show de rock para toda a família. A abertura da casa será às 12h30, com opções de almoço à la carte, e, às 15h, a banda Zoombeatles sobe ao palco para apresentar um espetáculo com toda a magia do rock’n’roll, convocando as crianças para curtirem os maiores sucessos do consagrado quarteto de Liverpool. Livre. Bourbon Street Music Club. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (28), a partir das 12h30. R$ 25/R$ 50 (menores de 5 anos, grátis).

+ A unidade do StartArte do Shopping Villa-Lobos promove evento com oficinas, brincadeiras, concurso de fantasias e um super show da banda Kiss for Kids (foto acima). Além disso, os pequenos receberão um mapa de gostosuras e travessuras, para percorrer as lojas em busca de doces. O evento ocorre no foyer externo do teatro, localizado no 4° piso do shopping. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 94035-7804. Sáb. (27), 12h/18h. Grátis.

+ Na tradicional celebração mexicana do Dia dos Mortos, a Fiesta Día de Muertos conta com festival gastronômico e apresentações musicais. No sábado (27), o grupo Mariachi Sol de América se apresenta às 15h, seguido pelo workshop de luta livre com Bob Júnior, às 16h. Já no domingo (28), destacam-se os concursos de fantasias, que ocorrem às 14h e às 15h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (27) e dom. (28), 11h/20h. Grátis.